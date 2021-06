SUSTAINABLE FINANCE | SOLUÇÕES DE MOBILIDADE SUSTENTÁVEL

Gonçalo Machado da Cruz e Marième Rocchi são os oradores convidados para esta última talk, na qual irão abordar temas como os novos paradigmas da mobilidade e as tendências da mobilidade sustentável.

Gonçalo Machado da Cruz e Marième Rocchi são os oradores convidados para esta última talk, na qual irão abordar temas como os novos paradigmas da mobilidade e as tendências da mobilidade sustentável. Não perca amanhã às 10h00.





É possível contribuir para a transição energética, a defesa do ambiente, a igualdade de oportunidades e um ambiente inclusivo através de investimentos. Como? Apostando em empresas conscientes e responsáveis.





O Jornal de Negócios organizou este ciclo de talks em parceria com o BNP Paribas, tendo como principal objetivo descodificar o conceito de sustainable finance, ainda pouco familiar para muitos, e alertar para o papel-chave de todos os stakeholders no apoio às organizações e indústrias que estão ativamente empenhadas no combate às alterações climáticas e à criação de uma sociedade mais inclusiva.





