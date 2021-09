Vamos lá Portugal! Reindustrialização | Um imperativo estratégico?

Esta terça-feira, 28 de setembro, às 10h, Pedro Siza Vieira, Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Nuno Gonçalves, Vogal do Conselho Diretivo do IAPMEI, Carlos Ribas, Responsável da Bosch Portugal e João Nuno Palma, Vice-Presidente da Comissão Executiva do Millennium bcp, dão continuidade à série de webtalks Vamos lá, Portugal! para falar sobre Reindustrialização | Um imperativo estratégico? Esta iniciativa assenta em pilares-chave do PRR, designadamente: Digitalização, Saúde, Competências e Trabalho, Reindustrialização, Agricultura, Educação, Inovação, Habitação e Planeamento Territorial.

Vamos lá marcar a agenda nacional e informar os decisores.

Assista, em negocios.pt