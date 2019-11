Vantagens que AT lhe pode trazer

JOGO DA BOLSA

18 de Novembro a 13 de Dezembro

Mas destacaria um capítulo onde a AT será capaz de dar uma preciosa ajuda e que diz respeito a uma das arestas mais afiadas da psicologia do investidor: a dificuldade em manter a disciplina. É bem provável que já a tenha sentido na pele, como aquele título que era suposto já ter vendido, mas que por qualquer estranha razão insiste em ocupar espaço na carteira. Dando de barato que também se manifesta nas aberturas de posição, como o dedo demasiado pronto no gatilho por exemplo conduzindo ao "overtrading", é no fecho das posições que a falta de disciplina se tende a manifestar com maior vigor: quando o investimento corre bem, é o ímpeto para fechar cedo demais e encaixar apressadamente o modesto ganho (e sim, isto é mau!); quando corre mal, é a tendência para deixar correr, alimentada pela dificuldade em assumir a perda. Como é que pode a AT ajudar neste caso? Identificando pontos-chave, fornecendo através de conceitos como resistências, suportes e linhas de tendência, referências que podem ser combinadas na introdução de ordens "stop". A este propósito, se "stop" só lhe remete para o sinal de trânsito e se já percebeu que mantém uma relação complicada com a disciplina nos investimentos, então o Jogo da Bolsa é uma boa oportunidade para se familiarizar com eles.

As classificações do Jogo da Bolsa são atualizadas diariamente. Em primeiro lugar, um top é publicado no Negócios e às 14 horas a listagem total é publicada no Jornal de Negócios Online. Para o efeito, todos os dias é retirada uma classificação provisória da Classificação Global, a Classificação Universitária e da Classificação Universo ISCTE Business School. Depois, todas as terças-feiras, é divulgado o vencedor semanal.

, administrador do Caldeirão de Bolsa