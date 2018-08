Vasco de Mello é o 19.º Mais Poderoso de 2018

Passados os anos do combate à crise, Vasco de Mello fala hoje de um novo ciclo de crescimento no grupo fundado pelo seu bisavô que lhe cabe liderar. A reestruturação foi terminada e a dívida reduzida. O empresário volta a ser dono do seu caminho.