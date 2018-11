A revolução blockchain segundo Don Tapscott

"Rethinking Marketing for the 2nd Era of the Digital Age"

por Don Tapscott consultor e conselheiro de decisores mundiais, Keynote Speech + Q&A

com André Veríssimo

9h30 de 30 de Novembro de 2018



As empresas precisam de se tornar digitais e a base da nova era é a tecnologia blockchain, defende Don Tapscott.



Quais foram as principais mudanças na economia digital desde 1995?

A principal conclusão é de que o digital estava a entrar numa segunda era. A primeira era baseada em mainframes, minicomputadores, PC, Internet, Web, mobilidade, nuvem e big data. Agora, a tecnologia é capilar e está a penetrar tudo, desde o mundo físico, aos corpos e aos negócios.



A blockchain, a tecnologia subjacente às criptomoedas, eliminará os mercados de acções, desafiará a existência de bancos e ameaçara muitos sectores, como o governo e a administração pública.



Quais são os principais traços desta segunda segunda era digital?

O desenvolvimento mais importante é o blockchain, que muda de uma internet de informações para uma internet de valor.



Há 40 anos que temos a Internet da informação. Quando se envia informações por e-mail, documento do Word, PDF ou Powerpoint, está-se a enviar uma cópia. Mas quando se trata de activos como o dinheiro, acções e títulos, propriedade intelectual, até votos, enviar uma cópia não é uma boa ideia.



Confiamos em intermediários como bancos, empresas de cartão de crédito, governos, bolsas de valores, media sociais e outros, para autenticar a identidade e estabelecer confiança entre as duas partes. Fizeram um bom trabalho, mas são vulneráveis a ataques e não criam o valor que justifica as suas altas margens.



Agora, pela primeira vez na história da humanidade, duas ou mais partes, em qualquer lugar do mundo, têm confiança para transaccionar e fazer negócios de igual para igual. A confiança é estabelecida, não por intermediários poderosos, mas através de colaboração, criptografia e códigos inteligentes. É por isso que chamamos à tecnologia blockchain, de protocolo de confiança.



Disse uma vez que o blockchain seria superior a outras tecnologias emergentes, como a inteligência artificial. O que faz o blockchain tão revolucionário?

A empresa, um pilar do capitalismo moderno, será irreconhecível dentro de uma década. Com o surgimento de uma plataforma peer-to-peer global para a identidade, a confiança, a reputação e as transacções, poderemos reprojectar as estruturas profundas da empresa para inovação e criação de valor partilhado.



Estamos a falar sobre a construção de empresas do século XXI que se vão parecer mais com redes do que com as hierarquias verticalmente integradas características da era industrial.