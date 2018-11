Luís Santana: "Um marco significativo nos eventos"

"Há cerca de seis anos a Cofina Media era sobretudo papel, com resquícios de uns sites que tinham muito pouco significado. Desde então criámos um canal de televisão generalista, que é líder no cabo, investimentos numa nova área de negócio que é o jogo online, que pode ser um pilar de sustentabilidade no futuro do grupo. Mas também criámos os eventos, uma área de negócio que hoje faz todo o tipo de eventos", explicou Luís Santana, administrador da Cofina Media.



Salientou que a Futura - Boosting Digital Marketing é um marco significativo nos eventos da Cofina Media e mostra sua capacidade de realização e de materializar iniciativas de grande valor. Nesta conferência conta com o apoio da Omnicom desde o primeiro momento, tal como dos patrocinadores Bankinter, Jeep, Delta Q e CTT.



"O marketing precisa deste evento - marketing que durante os anos de crise foi afectado pelo corte nos budgets -, até porque há oportunidades. O marketing tem a possibilidade de conhecer as práticas nacionais, discuti-las, trocar ideias de uma forma aberta e trazer grandes pensadores internacionais para o fórum de discussão; pode ser a perspectiva de um marketing diferente", concluiu Luís Santana.