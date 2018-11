Os futuros de Ari Wallach

"Longpath"

Por Ari Wallach Futurist, Keynote Speech + Q&A com André Veríssimo,

9h20 de 29 de Novembro de 2018



"A visão de curto prazo é uma força poderosa. Impulsiona a nossa vida política actual, os ciclos eleitorais e até os relacionamentos interpessoais. Dito isto, ao longo da nossa história, temos exemplos significativos da capacidade humana de pensar e agir a longo prazo", disse Ari Wallach, CEO da empresa de consultoria de tecnologia Synthesis Corp., em entrevista ao Jornal de Negócios.



Em Abril de 2013, Ari Wallach escreveu um artigo na Wired, que intitulou "Forget Short-Termism: It's Time to Think Longpath", sobre a necessidade de voltar ao longo prazo para enfrentar os desafios da actualidade. No verão de 2017 foi lançada a Longpath, como um centro de acção em rede, focado em ajudar indivíduos e líderes organizacionais na tomada de decisões críticas que levem em conta o impacto transgeracional.



Por isso há quem o considere um guru do pensamento transgeracional, e cita-se uma frase em que diz que o "futuro não é um substantivo, é um verbo e, como tal, requer acção e empenhamento, convidando-nos a pensar além do nosso tempo".



Longo futuro



Num texto, em que justifica a criação do Longpath, refere que concluiu que "o grande constrangimento às mudanças de longo prazo, em temas como as redes de transporte urbano, saúde mental, educação, economia inclusiva, liberdade e mudanças climáticas, é o desenfreado e sempre crescente curto prazo". O segundo aspecto que o Longpath evidencia é a criação de futuros: "tendemos a aceitar as predições de amanhã que nos foram transmitidas por especialistas e autoridades, em vez de criar o futuro que desejamos para nós mesmos, os nossos descendentes e as próximas gerações."



Este centro procura capacitar "os seres humanos para encontrarem soluções. O Longpath permite que cada indivíduo adopte novas maneiras de pensar e de se comportar, equipando-o para enfrentar as crises mais desafiantes que possa enfrentar".



Nascido em Guadalajara, em 1974, numa família de origem judaica, acabou por estudar na cidade de São Francisco, na Califórnia. Antes de criar a sua consultora, Synthesis Corp., em 2008, Ari Wallach, que se licenciou em Estudos de Paz e Conflito, na Universidade de Berkeley, trabalhou num hospital, numa empresa de arquitectura, fez trabalho político com Clinton-Gore e Obama, um think tank em Washington, fundou um fórum de eventos políticos, esteve na Coro, uma entidade sem fins lucrativos, e tentou obter financiamento para uma TV chamada ReThink. Trabalha há mais de 20 anos na intersecção entre políticas públicas, estruturas organizacionais e estratégia de inovação.