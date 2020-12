Aposta de ouro rende vitória na última semana

145% Valorização O vencedor da quarta semana conseguiu mais do que duplicar o valor da sua carteira virtual.

368 Jogadores em alta Na última semana foram mais os jogadores com saldo negativo, mas 368 conseguiram subir.

JOGO DA BOLSA 16 de novembro a 11 de dezembro

O Jogo da Bolsa já está no terreno e termina a 11 de dezembro. As diversas classificações serão divulgadas nos dias úteis no site



Todos os dias é retirada uma classificação provisória da Classificação Global, da Classificação Universitária e da Classificação Universo ISCTE Business School, que é divulgada no dia seguinte também no jornal impresso. Às terças-feiras é divulgado o vencedor semanal. O Jogo da Bolsa 2020 é um passatempo organizado pelo Negócios em parceria com a GoBulling e com o ISCTE Business School, e ainda o apoio do Caldeirão de Bolsa. O Jogo da Bolsa já está no terreno e termina a 11 de dezembro. As diversas classificações serão divulgadas nos dias úteis no site jogodabolsa.jornaldenegocios.pt e na versão impressa do Jornal de Negócios. Até ao final da iniciativa estas classificações serão sempre provisórias e poderão ser alvo de correções.

Tal como todos os outros jogadores, eurico1999 tinha 100 mil euros virtuais no arranque do Jogo, a 16 de novembro. Chegou ao final da terceira semana com um saldo negativo (pouco mais de 95 mil euros), mas conseguiu uma forte recuperação nos últimos dias, chegando ao final da última semana com uma carteira avaliada em 233 mil euros. A valorização de 145% foi mais do que suficiente para garantir a vitória na semana, já que o segundo classificado (com o nome de código freelose) obteve um ganho de 76%.O XAUEUR, título que reflete a variação do ouro e do euro, foi o ativo mais transacionado por eurico1999 ao longo das quatro semanas do Jogo da Bolsa, pelo que terá sido determinante para o desempenho na última semana. O vencedor da classificação semanal também apostou no mercado acionista, no mercado de câmbios, em índices e em CFD.De acordo com o regulamento, o vencedor semanal habilita-se a ganhar um cheque-cartão da Rádio Popular no valor de 250 euros. Este prémio é atribuído nas quatro semanas em que decorre o Jogo da Bolsa.Entre os mais de 3 mil participantes do Jogo da Bolsa, 368 conseguiu um saldo positivo na última semana, o que representa pouco mais de 10% do total. Entre os que conseguiram valorizar a carteira na semana, 70 alcançaram ganhos de mais de dois dígitos.No que diz respeito às restantes classificações (Geral, Universitária e Universo ISCTE Business School) estão ainda a ser apuradas e serão reveladas até ao final da semana.