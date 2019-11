Aposta em CFD no DAX dá 1.º lugar a mecânico de Aveiro

JOGO DA BOLSA

18 de Novembro a 13 de Dezembro

Esta semana manteve a aposta no produto alavancado sobre o índice germânico, numa tentativa de "tentar aproveitar o bom momento que os mercados bolsistas atravessam".O DAX, "por ser o que tem um maior volume de negociação e mais peso, pareceu-me o indicado para começar a investir", disse o jogador, ao Negócios.A sua experiência "em ‘trading’ mais a sério" permitiu-lhe assegurar o primeiro lugar até ontem, apesar da proximidade do segundo classificado. O jogador "MarcoAnMo", os primos que venceram a edição do ano anterior, começou por investir em CFD de petróleo, mas mudou de ativo preferido e durante esta semana apostou em CFD também no alemão DAX 30.Os dois primos lideram a classificação universitária e estão na disputa pela liderança na tabela geral, graças à valorização, até ontem, de 68,68% da sua carteira, avaliada, então, em 168.681 euros. A completar o pódio da classificação geral surgia, nesta segunda semana, o jogador "PPD", com uma valorização de 48,13%.O jogador "Lipinho", que participa há cerca de cinco anos no Jogo da Bolsa, espreita a entrada no pódio, com uma valorização de 43,10% da sua carteira.Nesta semana, o jogador decidiu "apostar em ativos mais voláteis", pelo que investiu em gasóleo para aquecimento, um derivado do petróleo. "Uma vez que só temos um mês, a minha ideia é tentar arriscar o máximo possível", concluiu em declarações ao Negócios.O Jogo da Bolsa decorre até 13 de dezembro, tendo iniciado a 18 de novembro.

As classificações do Jogo da Bolsa são atualizadas diariamente. Em primeiro lugar, um top é publicado no Negócios e às 14 horas a listagem total é publicada no Jornal de Negócios Online. Para o efeito, todos os dias é retirada uma classificação provisória da Classificação Global, a Classificação Universitária e da Classificação Universo ISCTE Business School. Depois, todas as terças-feiras, é divulgado o vencedor semanal.