Candidaturas: Mais de 700 “investidores” no Jogo da Bolsa de 2023

| Prémios

Nota: Os prémios mencionados referem-se aos produtos já adquiridos pela organização do passatempo, embora possam, a todo tempo e por decisão da organização, ser alterados por outro(s) equivalente(s) ou semelhante(s).

| Jogo da Bolsa





A edição deste ano do Jogo da Bolsa já está a decorrer e conta com 778 participantes de muitos contextos e geografias e teve maior adesão entre os que estudaram até ao ensino superior.Os participantes do concurso vão ter 100 mil euros virtuais à sua disposição para investirem em ativos financeiros desde 6 de novembro até 1 de dezembro, que se podem transformar em prémios reais.Para serem elegíveis, os candidatos terão que se expor, no mínimo, a três tipos de ativos e realizar pelo menos uma operação com o valor mínimo de investimento de 15 mil euros em cada uma das classes escolhidas. O número de operações é ilimitado.O passatempo suscitou maior interesse entre pessoas com ensino superior (59,3%): 35,2% dos participantes são licenciados, 22,2% estudaram até ao mestrado e há ainda 1,8% que concluiu o doutoramento. Além disso, 36,7% dos candidatos afirmaram ter estudado até ao 12º ano, enquanto os restantes 3,9% disseram ter outra formação.A iniciativa chegou a todos os cantos do país, contando com candidatos de todos os distritos de Portugal continental, mas também vindos das regiões autónomas.Tal como no ano passado, Lisboa é o distrito com mais participantes, com uma parcela de 26% dos 778 participantes. À capital segue-se a segunda maior cidade do país, o Porto, que conta com 17% do universo, por Aveiro e Setúbal, que têm 11,3% e 6,9% do total, respetivamente. Além disso, houve também sete participantes provenientes de países estrangeiros.São muitos os prémios que temos para lhe oferecer. A competição será muita, mas no final o esforço será recompensado. Fique a conhecer os prémios que temos para si nesta edição do Jogo da Bolsa.Aos primeiros classificados a nível global serão atribuídos os seguintes prémios:1º Classificado - Computador Portátil;2º Classificado - Computador Portátil;3º Classificado - Computador Portátil;4º e 5º Classificados - Tablet;6º ao 10º Classificado - Leitores de MP3.Durante as três semanas será atribuído ao concorrente com melhores resultados na classificação semanal um smartphone.1º Classificado - Tablet;2º Classificado - Tablet;3º Classificado - Tablet.1º Classificado - Computador Portátil;2º Classificado - Smartphone;3º Classificado - Smartphone.As classificações do Jogo da Bolsa 2023 são atualizadas diariamente. Em primeiro lugar, um Top é publicado no Negócios e às 14 horas a listagem total é publicada no Jornal de Negócios Online ( www.negocios.pt ). Para o efeito, todos os dias é retirada uma classificação provisória da Classificação Global, a Classificação Universitária e da Classificação Universo ISCTE Business School. Depois, todas as terças-feiras, é divulgado o vencedor semanal. Na primeira semana, o vencedor da classificação é quem ficar à frente na classificação global. Nas semanas seguintes, o vencedor da semana pode não corresponder ao líder do jogo. Saiba quais são os prémios desta edição do Jogo da Bolsa em http://jogodabolsa.negocios.xl.pt/index.html