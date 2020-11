Candidaturas: Mais de três mil “investidores” no Jogo da Bolsa de 2020

3.010 Concorrentes O Jogo da Bolsa deste ano teve mais de três mil inscritos.

O Jogo da Bolsa já está no terreno e termina a 11 de dezembro. As diversas classificações serão divulgadas nos dias úteis no site jogodabolsa.jornaldenegocios.pt e na versão impressa do Jornal de Negócios. Até ao final da iniciativa estas classificações serão sempre provisórias e poderão ser alvo de correções.Todos os dias é retirada uma classificação provisória da Classificação Global, da Classificação Universitária e da Classificação Universo ISCTE Business School, que é divulgada no dia seguinte também no jornal impresso. Às terças-feiras é divulgado o vencedor semanal. O Jogo da Bolsa 2020 é um passatempo organizado pelo Negócios em parceria com a GoBulling e com o ISCTE Business School, e ainda o apoio do Caldeirão de Bolsa.

A edição deste ano do Jogo da Bolsa teve mais de 3.000 inscrições. Entre 16 de novembro e 11 de dezembro serão feitos os investimentos virtuais que resultarão, no final, de um vencedor. Face à edição de 2019, o número de participantes triplicou no ano em que Portugal, tal como o resto do mundo, vive em pandemia. A covid-19 levou, em março e abril, a um confinamento global em Portugal, continuando, desde então, as restrições que ainda mantêm muitos portugueses em casa a trabalhar.Além disso, há perto de mil concorrentes que são estudantes. Este ano o peso da massa estudantil até diminuiu. Cerca de 32% dos concorrentes diz ser estudante, ainda que só 3,8% diga ser universitário. Há um ano o peso da massa estudantil era de 42%. Nos concorrentes deste ano, cerca de 100 dizem ser desempregados. E há também mais de uma centena de auditores e analistas. São ainda 17 os advogados que vão jogar na bolsa.Tal como nos anos anteriores, a maior parte dos concorrentes é de Lisboa e do Porto. 33,6% são residentes na capital e 17% do Porto. Ainda assim são quase metade os concorrentes do Porto em relação aos de Lisboa. Já nos outros anos era em Lisboa que se concentrava a maior parte dos "investidores". Mas a participação acaba por ser nacional, com concorrentes vindos das regiões autónomas - Açores e Madeira. Mas também de Aveiro - com forte presença -, Braga, Coimbra, Setúbal e Leiria, entre outras capitais de distrito. Internacionais são 25 concorrentes.Outro indicador é o grau de escolaridade. 38,2% é licenciado; enquanto 36% fez até ao 12.º ano. Há 23% de candidatos com mestrado e 0,8% com doutoramento.Cada um dos candidatos arrancou com uma carteira virtual de 100 mil euros. Na gestão dessa carteira pode ser feito um número ilimitado de operações nos diversos ativos à disposição - ações, ETF - Europa e derivados (CFD sobre ações e ETF da Europa; CFD sobre Índices; CFD sobre Commodities; CFD Futuros e CFD de Opções), sendo possível assumir posições curtas. Mas para elegibilidade dos prémios, os jogadores devem ter, ou ter tido, no decorrer do jogo, uma carteira de títulos composta, pelo menos, por três classes de ativos (ações, ETF, CFD e Forex) e realizar, ao longo do passatempo, pelo menos uma operação com valor mínimo de investimento de 15 mil euros em cada uma das três classes de ativos.