Candidaturas: Participantes são na maioria de Lisboa e Porto

JOGO DA BOLSA

18 de Novembro a 13 de Dezembro

À semelhança do que aconteceu no ano passado, os participantes chegam de todo o país, mas com incidência das duas principais cidades. Lisboa e Porto pesam mais de metade na localização geográfica dos participantes. Lisboa é a que tem maior número de candidatos, com mais de 35%, seguindo-se o Porto com mais de 17%. Aveiro reúne quase 11% dos participantes.No grupo de candidatos que este ano está inscrito, a maior parte não é estudante. É de 58% o peso dos não estudantes, o que compara com os 42% de estudantes. Na edição deste ano vê-se, assim, aumentar de forma significativa o número de estudantes inscritos, já que em 2018 o seu peso era de 28%, sendo de apenas 250 o número de candidatos que ainda estudavam. Este ano são mais de 440 estudantes.A edição deste ano, face à de 2018, tem mais participantes licenciados. É de 38,5% o peso dos candidatos com grau de licenciatura e de 37,8% os que têm o 12.º ano ou inferior. Em 2018, esta categoria era a que tinha mais peso. Este ano aumentou a fatia de candidatos com mestrado, que passou de 15,4% para 19,5%; e de doutorados que pesam 1%, face aos 0,6% de 2018.

As classificações do Jogo da Bolsa são atualizadas diariamente. Em primeiro lugar, um top é publicado no Negócios e às 14 horas a listagem total é publicada no Jornal de Negócios Online (www.negocios.pt). Para o efeito, todos os dias é retirada uma classificação provisória da Classificação Global, a Classificação Universitária e da Classificação Universo ISCTE Business School. Depois, todas as terças-feiras, é divulgado o vencedor semanal.