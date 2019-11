Classificação semanal : Reviravolta no fim dá vitória semanal a jogador de Aveiro

64,68

Valorização

O primeiro classificado terminou a semana com um ganho de 64,68%.





7

Ganhos de 25%

Sete jogadores tiveram uma rentabilidade de mais de 25%.





168

Jogadores

Em 1.107 jogadores, só 168 conseguiram subir o valor das suas carteiras.

JOGO DA BOLSA

18 de Novembro a 13 de Dezembro

Graças a uma aposta em CFD do índice alemão DAX 30, o mecânico de Aveiro conseguiu uma rentabilidade de 64,68% nos primeiros cinco dias do jogo, o que lhe permitiu aumentar o valor da sua carteira virtual para 164.677 euros.Após um início fulgurante, o jogador "MarcoAnMo" foi perdendo gás e terminou a semana em segundo lugar. Os primos Marco Moreira e Joaquim Carvalho viram a sua carteira valorizar 59,91% para 159.806 euros, também com a maioria dos investimentos a serem feitos em CFD do índice da bolsa de Frankfurt.A completar o pódio semanal está o jogador "Lipinho", com a valorização da sua carteira de 35,49% para 135.488 euros.No lado oposto da tabela está o jogador "joaquim filipe farto" com uma desvalorização de 99,2%. Começou com uma carteira de 100.000 euros e neste momento tem 837,5 euros.

As classificações do Jogo da Bolsa são atualizadas diariamente. Em primeiro lugar, um top é publicado no Negócios e às 14 horas a listagem total é publicada no Jornal de Negócios Online. Para o efeito, todos os dias é retirada uma classificação provisória da Classificação Global, a Classificação Universitária e da Classificação Universo ISCTE Business School. Depois, todas as terças-feiras, é divulgado o vencedor semanal.