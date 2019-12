Classificação semanal: Futuros de combustíveis dão vitória na segunda semana

50,7

O vendedor da segunda semana teve uma valorização de 50,7%.





Foram seis os jogadores que valorizaram a carteira em mais de 30%.





Em mais de 1.100 jogadores, só 212 tiveram ganhos na 2.ª semana.

18 de Novembro a 13 de Dezembro

Apesar de ter vencido a semana, Avenade não ficou elegível para o prémio, tendo esse sido conquistado por Mfer999, cuja semana terminou com um valor sob gestão de 135,49 mil euros, uma valorização de 35%.É que, segundo o regulamento (Ponto 12.1), cada participante deverá, para efeitos de elegibilidade dos prémios, ter, ou ter tido, no decorrer do jogo, uma carteira de títulos composta, pelo menos, por três classes de ativos (ações, ETF, CFD e Forex) e realizar, ao longo do passatempo, pelo menos uma operação com valor mínimo de investimento de 15.000 euros em cada uma das três classes de ativos.Já na primeira semana, o jogador que tinha conseguido a maior valorização tinha sido JMRAzevedo, mas acabou por não ser elegível para prémio, tendo este ficado com MarcoAnMo.Na segunda semana, a maior desvalorização, por seu turno, foi do jogador que dá pelo nome de Fusco, que perdeu 63,8% do valor da carteira.

As classificações do Jogo da Bolsa são atualizadas diariamente. Em primeiro lugar, um top é publicado no Negócios e às 14 horas a listagem total é publicada no Jornal de Negócios Online. Para o efeito, todos os dias é retirada uma classificação provisória da Classificação Global, a Classificação Universitária e da Classificação Universo ISCTE Business School. Depois, todas as terças-feiras, é divulgado o vencedor semanal.