Cobertura de risco no Jogo da Bolsa

Marco António Oliveira, Administrador do Caldeirão de Bolsa





JOGO DA BOLSA 16 de novembro a 11 de dezembro

O Jogo da Bolsa já está no terreno e termina a 11 de dezembro. As diversas classificações serão divulgadas nos dias úteis no site



Todos os dias é retirada uma classificação provisória da Classificação Global, da Classificação Universitária e da Classificação Universo ISCTE Business School, que é divulgada no dia seguinte também no jornal impresso. Às terças-feiras é divulgado o vencedor semanal. O Jogo da Bolsa 2020 é um passatempo organizado pelo Negócios em parceria com a GoBulling e com o ISCTE Business School, e ainda o apoio do Caldeirão de Bolsa. O Jogo da Bolsa já está no terreno e termina a 11 de dezembro. As diversas classificações serão divulgadas nos dias úteis no site jogodabolsa.jornaldenegocios.pt e na versão impressa do Jornal de Negócios. Até ao final da iniciativa estas classificações serão sempre provisórias e poderão ser alvo de correções.

O Jogo da Bolsa proporciona aquilo que é, para muitos, o primeiro contacto com um conjunto de instrumentos financeiros mais diverso e flexível do que, por exemplo, o simples investimento em ações. Na última semana, nesta rubrica, vimos como opera o mecanismo da alavancagem por conta margem. Sendo certo que a alavancagem está normalmente associada a um aumento da exposição ao risco, hoje atentamos antes numa das aplicações práticas deste mecanismo como forma de contenção de risco. É o caso do "hedging", que se poderá aplicar quando existe um risco que pretendemos cancelar ou minimizar. Esse risco poderá ser, por hipótese, o risco cambial: quando investimos por exemplo numa ação americana, que está cotada em dólares, uma eventual evolução desfavorável do dólar contra o euro durante o período do investimento pode muito bem significar que aquilo que seria de outra forma um retorno positivo acabe por se expressar numa perda em euros.O "hedging" consiste pois em abrir uma segunda posição com o propósito específico de cancelar o risco indesejado, que neste caso deriva das variações no câmbio entre as duas moedas. Esta operação poderá ser efetuada através do Forex, tomando a posição inversa no par euro-dólar. Dessa forma, uma desvalorização do dólar que afete negativamente o retorno na posição aberta na ação original irá ser cancelada com um ganho na posição entretanto tomada no par euro-dólar e vice-versa. Como não será particularmente interessante duplicar o capital investido só para efeitos de cobertura de risco, é aqui que a alavancagem oferece uma oportuna vantagem, pois permite cobrir a exposição no investimento original apenas com uma parcela daquele montante. Este tipo de cobertura de risco pode ser utilizado também noutros contextos, nomeadamente no âmbito de uma atividade económica. A título de exemplo, as empresas de transporte, incluindo as transportadoras aéreas, recorrem com frequência a estratégias de "hedging" por forma a minimizar o risco associado a oscilações nos custos dos combustíveis.No que diz respeito ainda ao risco cambial, existe uma alternativa que pode ser avaliada pelos participantes durante o Jogo da Bolsa. Esta alternativa passa por investir por meio de CFD (Contract For Difference) quando o ativo subjacente está cotado noutra moeda que não o euro dado que, por desenho, o próprio CFD estabelece desde logo uma substancial proteção ao risco cambial. A explicação para isto reside no facto de a conversão cambial ser realizada uma única vez e apenas sobre o diferencial final.