De beginner a expert

JOGO DA BOLSA

18 de Novembro a 13 de Dezembro

Mas como se forma a cotação de um título? De onde surge? Questionam muitos curiosos desconhecedores dos mercados, mas que mostram interesse em aprender e iniciar a participação no jogo de bolsa ou a investir no mercado real, para aí alocarem algum dinheiro que tenham disponível para adquirirem títulos que tenham um retorno superior ao dos depósitos a prazo, mas com um risco acrescido. O retorno é proporcional ao risco, e quanto maior for o retorno esperado de determinado título maior será o risco inerente. Podendo existir ativos financeiros com um risco semelhante, mas com um retorno maior, logo estes títulos têm um índice de Sharpe superior e devem ser os preferidos numa escolha criteriosa com base neste indicador [Sharpe] fundamental de alocação de dinheiros em ativos financeiros nos mercados de capitais.Em suma, e socorrendo-nos da física, a cotação é a cada momento o resultado do encontro entre um comprador e um vendedor, desaparecendo de seguida essas pretensões e gerando-se o negócio. Tal como quando a matéria e antimatéria se chocam, restando apenas uma quantidade de energia libertada, ou seja, resulta num negócio e na cotação de um título.Porém, a probabilidade de um jogador principiante ser o vencedor ou obter uma excelente classificação nos primeiros lugares é bastante remota. Mas, apesar de um sucesso muito pouco provável em termos de tabela classificativa, irá ser compensado, com certeza, pelas lições válidas sobre os mercados financeiros. O vencedor do jogo será muito provavelmente um jogador que seja um investidor com uma vasta experiência nos mercados financeiros, e munir-se-á de ferramentas e instrumentos financeiros mais sofisticados e complexos. Os primeiros lugares estarão reservados para os jogadores que apostem em ativos financeiros alavancados, como CFD, futuros e forex, e no limite da exposição permitida pelo saldo da conta.

As classificações do Jogo da Bolsa são atualizadas diariamente. Em primeiro lugar, um top é publicado no Negócios e às 14 horas a listagem total é publicada no Jornal de Negócios Online. Para o efeito, todos os dias é retirada uma classificação provisória da Classificação Global, a Classificação Universitária e da Classificação Universo ISCTE Business School. Depois, todas as terças-feiras, é divulgado o vencedor semanal.





, Economista e Senior Trader Banco Carregosa