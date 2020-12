Engenheiro de Coimbra com gosto pelos mercados financeiros garante vitória

200,6 Valorização O vencedor do Jogo da Bolsa 2020 conseguiu valorizar a sua carteira em 200,64%.

Renato Carvalho, 29 anos, foi o vencedor do Jogo da Bolsa 2020 do Negócios, em parceria com a GoBulling e com o ISCTE Business School, e ainda o apoio do Caldeirão de Bolsa.Ao fim de quatro semanas garantiu uma valorização da sua carteira de 200%, ou seja, triplicou os 100 mil euros virtuais que obteve, tal como todos os concorrentes, no início do passatempo.Renato Carvalho frequenta uma pós-graduação em Economia depois de ter concluído o mestrado em Engenharia Mecânica. É de Coimbra. Foi o gosto pelos mercados financeiros que o levou a concorrer ao Jogo da Bolsa. O que já tinha acontecido anteriormente.Ao Negócios revela que "foi o meu gosto pelos mercados financeiros" que o levou a concorrer, já que tem "uma ligação próxima com os mercados desde há vários anos, negociando com alguma frequência". E como tal não é um estreante no Jogo da Bolsa. Já tinha participado em outras edições.Conta ao Negócios a tática que lhe garantiu, no final do jogo, alcançar uma carteira superior a 300 mil euros. Renato Carvalho foi, aliás, o único a atingir esse valor. Explica, então, a tática: "inicialmente privilegiei ativos que permitissem variações significativas na carteira como CFD (contract for differences) sobre matérias primas e índices", mas, "a certa altura", avançou noutra direção: "fiz uma gestão menos arriscada privilegiando ações".E assim garantiu o primeiro lugar no Jogo da Bolsa 2020, cujo prémio é um cheque cartão da Radio Popular no valor de 2.000 euros. O segundo classificado recebe um cheque cartão da mesma insígnia de 1.000 euros e o terceiro de 500 euros.O Jogo da Bolsa de 2020 decorreu até 11 de dezembro, tendo-se apurado, agora, as classificações finais gerais.Além do prémio geral, o Jogo da Bolsa tem uma classificação universitária e uma do Universo ISCTE. Na classificação universitária foi também Renato Carvalho a ganhar. Já no Universo ISCTE a vitória foi para o jogador que participou com o código rodrigoguerra007.Este ano o Jogo da Bolsa teve mais de três mil inscrições, mais do que triplicando face à edição do ano passado.