Futuros sobre o petróleo vão dando ganhos aos jogadores

O Jogo da Bolsa já está no terreno e termina a 11 de dezembro. As diversas classificações serão divulgadas nos dias úteis no site jogodabolsa.jornaldenegocios.pt e na versão impressa do Jornal de Negócios. Até ao final da iniciativa estas classificações serão sempre provisórias e poderão ser alvo de correções.Todos os dias é retirada uma classificação provisória da Classificação Global, da Classificação Universitária e da Classificação Universo ISCTE Business School, que é divulgada no dia seguinte também no jornal impresso. Às terças-feiras é divulgado o vencedor semanal. O Jogo da Bolsa 2020 é um passatempo organizado pelo Negócios em parceria com a GoBulling e com o ISCTE Business School, e ainda o apoio do Caldeirão de Bolsa.

Estando a jogar com a designação, CaioJapa, este concorrente garantiu a vitória na terceira e penúltima semana, conseguindo, com isso, um cheque-cartão da Radio Popular no valor de 250 euros.A terceira semana foi decisiva para os investimentos deste jogador. Conseguiu aumentar o valor da sua carteira em 104,5%, face ao valor com que tinha fechado a segunda semana. Com as suas apostas conseguiu ficar com 174,78 mil euros para investir, face aos cerca de 85,5 mil euros com que tinha terminado a segunda semana. A primeira semana foi a que ditou pior resultado para o jogador que desvalorizou a sua carteira virtual que arranca, no jogo, com 100 mil euros.Um CFD de futuros sobre o petróleo é o instrumento que mais tem composto a sua carteira. Aliás, como já aconteceu com vencedores de outras semanas. Este engenheiro mecânico de Aveiro seguiu as regras de investimento, que determinam a aposta em, pelo menos, três classes de ativos (ações, ETF, CFD e Forex). Só assim são elegíveis a prémio.O Jogo da Bolsa está, agora, na derradeira semana. Haverá ainda um vencedor semanal e, no final, será contabilizado o investimento de quem ganha o grande prémio. Pela classificação global serão atribuídos prémios ao primeiro classificado: cheque-cartão da Radio Popular no valor de 2.000; ao segundo lugar com um cheque-cartão da mesma entidade no valor de mil euros; a terceira posição garante um cheque-cartão de 500 euros. Há também prémios pela classificação universitária e pelo "ranking" do universo ISCTE Business School.Conforme o regulamento, os vencedores deverão levantar os seus prémios até ao dia 28 de fevereiro de 2021, sendo que "no final deste prazo o prémio deixará de poder ser requisitado".