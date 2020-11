Inscreva-se no Jogo da Bolsa

Já falta pouco para começar mais uma edição do Jogo da Bolsa, que é organizado pelo Negócios e pela GoBulling.

Inscreva-se gratuitamente, até 15 de novembro, no passatempo que decorrerá entre as 00:00 horas de 16 de novembro e as 23:00 horas do dia 11 de dezembro de 2020.

Todos os participantes têm à sua disposição 100 mil euros fictícios para investir em ativos financeiros durante quatro semanas, que podem transformar-se em prémios reais.



Os jogadores habilitam-se a 2 mil euros em cartão, mas temos mais prémios para cada uma das 4 semanas de jogo e ainda, para os estudantes do ISCTE, temos para oferecer um estágio na Sala de Mercados do Banco Carregosa.



Conheça os prémios e regulamento no site oficial





Deixe de ser presa e aprenda a ser predador. Participe nesta iniciativa, inscreva-se aqui