Jogo da Bolsa: Ações dão ganho de mais de 200%

243 Carteira A carteira de Leonel Silva é a que mais valoriza desde o início do jogo, com um aumento de 243%, para 342.793,38 euros.





| Jogo da Bolsa

16 de novembro a 11 de dezembro

O Jogo da Bolsa já está no terreno e termina a 11 de dezembro. As diversas classificações serão divulgadas nos dias úteis no site



Todos os dias é retirada uma classificação provisória da Classificação Global, da Classificação Universitária e da Classificação Universo ISCTE Business School, que é divulgada no dia seguinte também no jornal impresso. Às terças-feiras é divulgado o vencedor semanal. O Jogo da Bolsa 2023 é um passatempo organizado pelo Negócios em parceria com a GoBulling e com o ISCTE Business School, e ainda o apoio do Caldeirão de Bolsa. O Jogo da Bolsa já está no terreno e termina a 11 de dezembro. As diversas classificações serão divulgadas nos dias úteis no site jogodabolsa.jornaldenegocios.pt e na versão impressa do Jornal de Negócios. Até ao final da iniciativa estas classificações serão sempre provisórias e poderão ser alvo de correções.

O jogador Leonel Silva tem vindo a acelerar na tabela do Jogo da Bolsa 2023 e já lidera as classificações. O ingrediente secreto para os ganhos foi sobretudo a aposta em pares cambiais, mas na última semana o investidor consolidou a receita com a adição de ações e CFD de índices, que lhe renderam um aumento de mais de 200%.Ao todo, Leonel Silva efetuou 75 transações que lhe deram um avanço de 243% para 342.793,38 euros e o primeiro lugar - desde o início do jogo até quarta-feira.Esta semana, o concorrente consolidou a sua carteira sobretudo com a aposta em ações, a categoria de ativo mais negociada ontem, com um total de 25 transações.Os principais mercados acionistas europeus caminham para um ganho de cerca de 5% em novembro, estando a caminho do melhor mês desde janeiro. O otimismo está a derivar de perspetivas de que os bancos centrais adotem uma retórica mais "dovish" relativamente à política monetária no próximo ano.As ações não foram, contudo, o produto favorito do jogador desde o início do jogo, sendo o par Bitcoin contra o dólar o mais negociado, desde o início do concurso. A criptomoeda já valorizou 5,65% em relação ao dólar desde 5 de novembro.As regras do jogo obrigam os participantes a investirem 25.000 euros em pelo menos três categorias de ativos, e para o terceiro Leonel Silva optou por contratos diferenciais (CFD, na sigla em inglês) que seguem índices.Tanto os pares cambiais como os CFD são instrumentos altamente alavancados, o que significa que quando o investidor abre uma nova posição, em vez de ficar com o total do investimento, apenas retém uma parcela do total da exposição.Na classificação universitária é Ricardo Oliveira que ocupa a posição dianteira com aposta em forex e CFD, enquanto que na do ISCTE quem está à frente, Henrique Figueira, além desses dois ativos também adicionou ações.