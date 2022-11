Jogo da Bolsa: Aposta contra ethereum compensa

200 Liderança Pelo primeira vez desde o início do jogo há um investidor que atingiu a marca dos 200% de valorização na carteira virtual.

Jogo da Bolsa

A primeira semana da edição deste ano do Jogo da Bolsa já conta com alguns elementos que se distanciam dos demais. O mais recente "crash" no mercado cripto foi aproveitado por um dos investidores que leva a dianteira da competição ao apostar contra a evolução da ethereum.João Sousa, de 26 anos, é do Porto, mas vive em Lisboa, onde é trabalhador estudante, no ISCTE. "A minha estratégia tem sido de investir nas partes do mercado com maior volatilidade", explica ao Negócios o jogador, que conseguiu a melhor classificação no total da primeira semana, com uma valorização superior a 100% na carteira virtual de investimentos.Especifica que escolheu os criptoativos por ter já alguma experiência com a negociação destes ativos. "Agora não tenho, mas já tive, conheço o mercado", aponta João Sousa. Mas a aposta que está a ser vencedora para o investidor é a contrária: está a "shortar" ethereum, a segunda maior criptomoeda, aproveitando assim o momento negativo do mercado para ganhar.O colapso da plataforma FTX há cerca de duas semanas - que levou a um pedido de proteção contra credores e que está a ser investigada pelas autoridades de vários países - está a ser gerou um sentimento negativo no mercado. O "token" do braço de investimento e "research" deste grupo, a FTT, está a ser o principal afetado, mas toda a capitalização de mercado dos criptoativos tem caído nos últimos dias.O valor de mercado de todas as criptomoedas situa-se atualmente pouco acima dos 837 mil milhões de dólares, abaixo da barreira de um bilião de dólares em que negociava antes do novo caso que está a gerar desconfiança no mercado entre os investidores globais.Sobre o futuro, João Sousa diz que "a ideia é continuar" com esta estratégia de investimento ao longo do jogo, "mas dependerá da evolução do mercado". Também câmbio e ações estão no radar do investidor, apesar de não conseguirem beneficiar da mesma forma da volatilidade.A acelerar na classificação está igualmente Julio Alves que se tornou ontem o primeiro investidor a ultrapassar a barreira de ganhos dos 200%, saltando assim para a primeira classificação da tabela. Ainda há, contudo, várias semanas de competição durante as quais os investidores poderão aproveitar o momento de retoma no mercado mundial para dar a volta ao jogo.O Jogo da Bolsa já está no terreno e termina a 11 de dezembro. As diversas classificações serão divulgadas nos dias úteis no site jogodabolsa.jornaldenegocios.pt e na versão impressa do Jornal de Negócios. Até ao final da iniciativa estas classificações serão sempre provisórias e poderão ser alvo de correções.Todos os dias é retirada uma classificação provisória da Classificação Global, da Classificação Universitária e da Classificação Universo ISCTE Business School, que é divulgada no dia seguinte também no jornal impresso. Às terças-feiras é divulgado o vencedor semanal. O Jogo da Bolsa 2020 é um passatempo organizado pelo Negócios em parceria com a GoBulling e com o ISCTE Business School, e ainda o apoio do Caldeirão de Bolsa.