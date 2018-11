Jogo da Bolsa: Breve introdução ao manual de boas práticas

JOGO DA BOLSA 5 de Novembro a 30 de Novembro As classificações do Jogo da Bolsa 2018 são actualizadas diariamente. Em primeiro lugar, um Top é publicado no Negócios e às 14 horas a listagem total é publicada no Jornal de Negócios Online (www.negocios.pt). Para o efeito, todos os dias é retirada uma classificação provisória da Classificação Global, a Classificação Universitária e da Classificação Universo ISCTE Business School. Depois, todas as terças-feiras, é divulgado o vencedor semanal. Na primeira semana, o vencedor da classificação é quem ficar à frente na classificação global. Nas semanas seguintes, o vencedor da semana pode não corresponder ao líder do jogo. Saiba quais são os prémios desta edição do Jogo da Bolsa em http://jogodabolsa.jornaldenegocios.pt/





Há dias surgiu no Youtube um vídeo marcante no qual um gestor de um "hedge fund" confessa a perda total e completa aos seus clientes e, numa voz que parece sincera e francamente emocionada, lhes pede desculpa. Não vou comentar a matéria do caso em concreto, que terá afectado 290 clientes e estima-se num total de 150 milhões de dólares. Antes servirá apenas de inspiração para o tema desta semana: organize, mentalmente ou escrevendo, o seu próprio manual de boas práticas. Para quebrar o gelo e pôr mãos à obra, aqui ficam algumas sugestões de entrada.Faça uma acautelada gestão de risco e tenha em conta o seu perfil. Uma noite mal dormida a pensar nos investimentos, a ocorrer é um fortíssimo indício de que ultrapassou uma linha crítica: saiu da sua zona de conforto, o que seguramente vai afectar negativamente o processo de decisão doravante. Para a gestão do risco tenha em conta alguns aspectos fundamentais como o peso na carteira, a volatilidade do activo e, se existir, os níveis de alavancagem que deve manter em níveis moderados.Tenha um plano de saída delineado. Antes mesmo de abrir a posição deve prever, antever, a possibilidade de o "trade" não correr como desejado e preparar antecipadamente os critérios de saída, muito especialmente tendo em conta esse cenário. Esforce-se por cumprir este plano, duvide de racionalizações a posteriori em que tenta justificar para si - e eventualmente para os outros - porque é que aquela primeira decisão foi a correcta. Não acredite nos activos porque está investido, invista porque acredita nos activos. A diferença é subtil, mas substancial. Em caso de dúvida, tente este exercício: se estivesse de fora, completamente descomprometido, entraria agora? Escolheria outra acção?Ouça o que o mercado tem para lhe dizer, não tente gritar com o mercado. É uma batalha inglória. Quando este o contraria, não reforce posições perdedoras nem tão-pouco se deixe levar por ilusões e fantasias de preços médios de compra. Baixar o preço médio significa aumentar a exposição. No cenário optimista de uma viragem, fantástico. No cenário oposto as perdas vão voltar a acelerar, no limite até ao ponto de não retorno (recorde-se dos vários exemplos em anos recentes de empresas que acabaram por deixar de estar cotadas!). Esta é a dura dualidade de uma estratégia que o pode levar a perdas incomportáveis ou becos sem saída.O denominador comum é, claro está, a melhoria do processo de decisão, que é mais do que tentar adivinhar qual o activo que vai subir ou descer. Pois nem todo o insucesso tem de acabar em desastre. Os desastres podem ser prevenidos, contidos, evitados, mitigados. O manual de boas práticas vai-lhe fornecer as ferramentas!