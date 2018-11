Jogo da bolsa: Carteira cheia de gás natural dá prémio a jovem de Braga

245%

Ganho semanal

"Major Tom" apostou forte no gás natural e viu o valor da sua carteira mais do que duplicar no espaço de apenas uma semana.

A primeira semana não correu da melhor forma a "Major Tom". Este participante do Jogo da Bolsa, de 23 anos, perdeu quase metade da carteira virtual de 100 mil euros nos primeiros cinco dias. Mas esta semana conseguiu dar a volta. A estratégia passou por investir forte nos futuros sobre o gás natural cotado nos Estados Unidos, uma aposta que se revelou certeira, já que esta matéria-prima disparou 15% na semana passada, o que representa o melhor desempenho desde Janeiro de 2016."Major Tom", nome de código deste jogador de Braga que trabalha no sector financeiro, arrancou a semana com pouco mais de 50 mil euros e chegou a sexta-feira com 181 mil euros, ganho de 244,96% que lhe permitiu ganhar de forma folgada o prémio da segunda semana, já que o segundo classificado surge com uma valorização de apenas 133,49%.Este desempenho foi conseguido por Marco Moreira. Este estudante de Aveiro, com 19 anos, não conseguiu levar para casa o prémio semanal, mas a valorização da sua carteira nos últimos dias permitiu-lhe chegar à liderança da classificação geral. A sua carteira estava avaliada em mais de 310 mil euros às 17:00 desta segunda-feira, o que representa uma valorização de 211%. Este desempenho foi conseguido sobretudo à custa do investimento através de CFD sobre o Nasdaq, pelo que Marco Moreira estará a tirar partido da forte queda do índice tecnológico, que está a ser penalizado pela queda da Apple.

JOGO DA BOLSA 5 de Novembro a 30 de Novembro As classificações do Jogo da Bolsa 2018 são actualizadas diariamente. Em primeiro lugar, um Top é publicado no Negócios e às 14 horas a listagem total é publicada no Jornal de Negócios Online (www.negocios.pt). Para o efeito, todos os dias é retirada uma classificação provisória da Classificação Global, a Classificação Universitária e da Classificação Universo ISCTE Business School. Depois, todas as terças-feiras, é divulgado o vencedor semanal. Na primeira semana, o vencedor da classificação é quem ficar à frente na classificação global. Nas semanas seguintes, o vencedor da semana pode não corresponder ao líder do jogo. Saiba quais são os prémios desta edição do Jogo da Bolsa em http://jogodabolsa.jornaldenegocios.pt/