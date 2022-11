Jogo da Bolsa: Crise energética aquece jogo

375 Primeira posição A meio do Jogo da Bolsa 2022, o participante que vai à frente na competição já conseguiu uma valorização de 375% na carteira.

Jogo da Bolsa

O jogador shark52 tem vindo a acelerar na tabela do Jogo da Bolsa 2022 e já lidera as classificações. O segredo para o sucesso tem estado em apanhar a onda da crise energética, como explicou ao Negócios. A aposta no gás natural já rendeu uma valorização da carteira virtual superior a 375%."Estou a aproveitar o gás natural porque é um ativo que tem muita volatilidade", refere shark52, um concorrente de Lisboa, que participa no jogo geral. "Tenho uma posição longa no gás natural", aponta.O preço do gás natural tem variado ao sabor dos desenvolvimentos da guerra e da crise energética. Ainda esta terça-feira a Comissão Europeia propôs uma espécie de "travão de emergência" aos preços do gás natural negociados para o mês seguinte, que se fixará nos 275 euros por MWh.Este valor máximo anunciado pela comissária europeia da Energia, Kadri Simson, fica acima dos valores atuais a que está a ser transacionado o gás natural no índice holandês TTF para os mercados grossistas europeus em dezembro (115 euros/MWh), mas abaixo do recorde de 314 euros por MWh registado em agosto.Para avançar, esta nova ferramenta tem, contudo, de ser aprovada pelos Estados-membros, que têm demonstrado opiniões muito divergentes sobre esta imposição de um tecto máximo aos preços. A decisão final poderá ter impacto nas cotações.Mas shark52 considera igualmente que o fator "sorte" também o tem ajudado já que não é a primeira vez que participa. E a alavancagem tem sido o principal apoio. Noutras edições do jogo já lhe valeu perdas expressivas. "Já comecei o jogo com 100 mil euros e acabei com 2.000", refere, lembrando que produtos muito alavancados tanto poderão dar retornos robustos como perdas expressivas. Desta vez está a correr bem: a carteira já valorizou 375,3% para 475.279,99 euros."Estou próximo do meu objetivo de conseguir uma valorização de 500% e, quando o atingir, vou esperar para ver o desempenho dos outros jogadores", explica, sobre a estratégia futuro.A acelerar na classificação está igualmente Julio Alves que acumula uma subida de 226,8%. Acima da barreira dos 200% há apenas mais um jogador: ojoaosousa. Ainda há, contudo, mais uma semana e meia, um período de competição durante o qual os investidores em jogo ainda poderão aproveitar o momento de retoma no mercado mundial para dar a volta à tabela de classificações.O Jogo da Bolsa já está no terreno e termina a 11 de dezembro. As diversas classificações serão divulgadas nos dias úteis no site jogodabolsa.jornaldenegocios.pt e na versão impressa do Jornal de Negócios. Até ao final da iniciativa estas classificações serão sempre provisórias e poderão ser alvo de correções.Todos os dias é retirada uma classificação provisória da Classificação Global, da Classificação Universitária e da Classificação Universo ISCTE Business School, que é divulgada no dia seguinte também no jornal impresso. Às terças-feiras é divulgado o vencedor semanal. O Jogo da Bolsa 2020 é um passatempo organizado pelo Negócios em parceria com a GoBulling e com o ISCTE Business School, e ainda o apoio do Caldeirão de Bolsa.