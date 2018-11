Jogo da Bolsa: Na mente do investidor

JOGO DA BOLSA 5 de Novembro a 30 de Novembro As classificações do Jogo da Bolsa 2018 são actualizadas diariamente. Em primeiro lugar, um Top é publicado no Negócios e às 14 horas a listagem total é publicada no Jornal de Negócios Online (www.negocios.pt). Para o efeito, todos os dias é retirada uma classificação provisória da Classificação Global, a Classificação Universitária e da Classificação Universo ISCTE Business School. Depois, todas as terças-feiras, é divulgado o vencedor semanal. Na primeira semana, o vencedor da classificação é quem ficar à frente na classificação global. Nas semanas seguintes, o vencedor da semana pode não corresponder ao líder do jogo. Saiba quais são os prémios desta edição do Jogo da Bolsa em http://jogodabolsa.jornaldenegocios.pt/

Já perdi a conta às vezes que ouvi clientes dizerem que determinado título "já não pode cair mais". Há cerca de dois meses a empresa de supermercados espanhola Dia apresentou fracos resultados e as casas financeiras têm vindo a rever em baixo as suas recomendações para a acção e as obrigações da empresa estão em níveis preocupantes. Porém, muitos investidores acham uma boa oportunidade de compra com base na crença de que não pode cair mais. As taxas de juro também não podiam cair mais, não podiam ser zero, nem sequer poderiam ser negativas, mas, actualmente, são! Há sempre um "cisne negro". As crises financeiras mostram que existe sempre mais risco do que o esperado e a crise tende a ser maior do que se pensava.Há anos um operador de bolsa referia que se devia "comprar caro e vender barato...". Ou seja, comprar aquilo que estava a subir, apesar de parecer muito caro, mas os investidores eram renitentes em comprar, e vice-versa, na queda. Em boa verdade, o que ele queria dizer era que deveríamos seguir a tendência.Outra característica fundamental de alguns investidores é a sua permanente insatisfação. Quando estão dentro do mercado desejam estar fora e vice-versa. Existem investidores que mal acabam de comprar algum activo e entram no mercado, querem logo saber a cotação nos minutos seguintes e se estiver desfavorável entram em pânico e querem sair logo do mercado. Isto acontece nos investidores menos experimentados, mas muitas vezes também com quem tem muitos anos de mercado. Estão formatados com esse pensamento e não conseguem ser disciplinados.A disciplina é fundamental na negociação. Devemos cortar perdas e tentar aguentar os ganhos até darem um sinal técnico contrário ou os resultados da empresa ou índice subjacente validarem outra posição, outra posição no mercado. Mais vale perder um ganho do que ganhar uma perda.Mesmo alguns investidores mais experimentados, que são racionais nas suas análises, por vezes na tomada de decisão deixam a emoção ser mais forte do que a razão. O futuro do mercado, como tudo na vida, não é óbvio.E, apesar de muitos investidores serem racionais, "não existem heróis", parafraseando outro operador de bolsa. Por isso, até os melhores perdem dinheiro. Ninguém conhece o futuro.A negociação em bolsa é um jogo de informação. Quanto mais informação se tiver, maior será a probabilidade de se ser bem-sucedido. E, este facto, distingue muitas vezes os investidores profissionais e gestores de fundos dos investidores menos experimentados.Os investidores lamentam-se muito dos negócios que não fizeram. "Se tivesse comprado…" Os próprios afirmam que pensaram no título e que estiveram para entrar nessa empresa. Mas os investidores esquecem-se de que pensam sempre em quase todos os títulos cotados na bolsa, e acabam por ter uma memória selectiva. Também pensaram em comprar um determinado título que caiu bastante, mas esse foi rapidamente apagado do cérebro. Só é útil pensar nos erros do passado para melhorar o método de investimento.