Jogo da Bolsa: Resultados semanais - Líder avança com ganho de 265%

355 mil euros A carteira de ativos do primeiro classificado no final da segunda semana de jogo já superava os 355 mil euros.

Jogo da Bolsa

A segunda semana do Jogo da Bolsa já fez distanciar a liderança das restantes posições. O jogador com o nome de utilizador Parada_01 segue no primeiro lugar, com uma valorização de 264,8%, a 20 de novembro, quando terminou a segunda semana da competição. Os CFD, o forex - instrumentos altamente alavancados que impulsionam as movimentações - e as ações são as apostas deste jogador.A carteira virtual de 100 mil euros aumentou até aos 355.248,19 euros euros. Em segundo lugar, está o utilizador com o nome Kanji, que soma um ganho de 169,8%, e a fechar o pódio está Suzy78, cuja carteira acumula uma valorização de 146,2%. Estes três jogados são os únicos que têm subidas na ordem dos três dígitos.Aliás, além destes, apenas outros 14 utilizadores (num total de 1.653 inscritos no Jogo da Bolsa 2021) conseguiam acumular ganhos superiores a 10% no final de segunda semana de jogo.A desaceleração nas subidas poderá estar relacionada com o desempenho dos mercados na semana em questão. Após um "rally" que levou mesmo várias praças europeias a máximos de sempre, houve um arrefecimento nas últimas sessões. As bolsas europeias tiveram um desempenho generalizadamente negativo, com exceção da praça de Frankfurt.Os investidores estiveram mais cautelosos, a pesarem os riscos da escalada dos novos casos de covid-19 na Europa, numa altura em que a Áustria impôs confinamento total e a Alemanha se preparava para seguir o mesmo caminho.Nas moedas, o dólar ganhou terreno face a congéneres de peso, como o euro e o iene, devido às preocupações que a inflação, que levaram os investidores a procurar refúgio. Já as criptomoedas também refrearam o entusiasmo depois de a bitcoin ter tocado máximos de sempre, muito próxima dos 70 mil dólares.Todos os participantes têm à sua disposição 100 mil euros fictícios para investirem em ativos financeiros durante quatro semanas, que se podem transformar em prémios reais.Para elegibilidade dos prémios, os jogados devem ter, ou ter ido, no decorrer do jogo, uma carteira de títulos composta por, pelo menos, três classes de ativos (ações, ETF, CFD e Forex) e realizar, ao longo do passatempo, pelo menos uma operação com valor mínimo de investimento de 15 mil euros em cada uma das três classes de ativos.O Jogo da Bolsa já está no terreno e termina a 11 de dezembro. As diversas classificações serão divulgadas nos dias úteis no site jogodabolsa.jornaldenegocios.pt e na versão impressa do Jornal de Negócios. Até ao final da iniciativa estas classificações serão sempre provisórias e poderão ser alvo de correções.Todos os dias é retirada uma classificação provisória da Classificação Global, da Classificação Universitária e da Classificação Universo ISCTE Business School, que é divulgada no dia seguinte também no jornal impresso. Às terças-feiras é divulgado o vencedor semanal. O Jogo da Bolsa 2020 é um passatempo organizado pelo Negócios em parceria com a GoBulling e com o ISCTE Business School, e ainda o apoio do Caldeirão de Bolsa.