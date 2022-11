Mais de mil “investidores” no Jogo da Bolsa de 2022

Prémios

Nota: Os prémios mencionados referem-se aos produtos já adquiridos pela organização do passatempo, embora possam, a todo tempo e por decisão da organização, ser alterados por outro(s) equivalente(s) ou semelhante(s).

A edição deste ano do Jogo da Bolsa teve mais de mil inscrições. Desde o dia 7 de novembro e até 2 de dezembro serão feitos os investimentos virtuais que resultarão, no final, num vencedor.Todos os participantes têm à sua disposição 100 mil euros fictícios para investirem em ativos financeiros durante quatro semanas, que podem transformar-se em prémios reais.Na gestão das carteiras, pode ser feito um número ilimitado de operações nos diversos ativos à disposição, sendo possível assumir posições curtas. Mas para elegibilidade dos prémios, os jogadores devem ter, ou ter tido, no decorrer do jogo, uma carteira de títulos composta por, pelo menos, três classes de ativos (ações, ETF, CFD e Forex) e realizar, ao longo do passatempo, pelo menos uma operação com valor mínimo de investimento de 15 mil euros em cada uma das três classes de ativos.De um total de 1.213 inscritos, 33,3% são estudantes universitários, sendo que 13,3% frequentam o ISCTE. Já entre os trabalhadores que compõem o grupo dos que se inscreveram para jogar na bolsa, 43,2% são licenciados, enquanto 35,3% têm formação até ao 12º ano. Há ainda 18% dos candidatos com mestrado e 1% com doutoramento. Os restantes 2% dizem ter outra formação.Tal como nos anos anteriores, a maior parte dos concorrentes é de Lisboa e do Porto: 31,8% são residentes na capital e 14,7% do Porto. Mas a participação é nacional, com concorrentes com origem nas várias capitais de distrito bem como nas regiões autónomas. 1% é internacional.São muitos os prémios que temos para lhe oferecer. A competição será muita, mas no final o esforço será recompensado. Fique a conhecer os prémios que temos para si nesta edição do Jogo da Bolsa.Aos primeiros classificados a nível global serão atribuídos os seguintes prémios:1º Classificado - Computador Portátil;2º Classificado - Computador Portátil;3º Classificado - Computador Portátil;4º e 5º Classificados - Tablet;6º ao 10º Classificado - Leitores de MP3.Durante as três semanas será atribuído ao concorrente com melhores resultados na classificação semanal um smartphone.1º Classificado - Tablet;2º Classificado - Tablet;3º Classificado - Tablet.1º Classificado - Computador Portátil;2º Classificado - Smartphone;3º Classificado - Smartphone.As classificações do Jogo da Bolsa 2022 são atualizadas diariamente. Em primeiro lugar, um Top é publicado no Negócios e às 14 horas a listagem total é publicada no Jornal de Negócios Online . Para o efeito, todos os dias é retirada uma classificação provisória da Classificação Global, a Classificação Universitária e da Classificação Universo ISCTE Business School. Depois, todas as terças-feiras, é divulgado o vencedor semanal. Na primeira semana, o vencedor da classificação é quem ficar à frente na classificação global. Nas semanas seguintes, o vencedor da semana pode não corresponder ao líder do jogo. Saiba quais são os prémios desta edição do Jogo da Bolsa .