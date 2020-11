Jogo da Bolsa: Repetentes lutam por lugares cimeiros

100 Mil euros Os investidores deste Jogo da Bolsa arrancaram com uma carteira virtual de 100 mil euros.







JOGO DA BOLSA 16 de novembro a 11 de dezembro

O Jogo da Bolsa já está no terreno e termina a 11 de dezembro. As diversas classificações serão divulgadas nos dias úteis no site



Todos os dias é retirada uma classificação provisória da Classificação Global, da Classificação Universitária e da Classificação Universo ISCTE Business School, que é divulgada no dia seguinte também no jornal impresso. Às terças-feiras é divulgado o vencedor semanal. O Jogo da Bolsa 2020 é um passatempo organizado pelo Negócios em parceria com a GoBulling e com o ISCTE Business School, e ainda o apoio do Caldeirão de Bolsa. O Jogo da Bolsa já está no terreno e termina a 11 de dezembro. As diversas classificações serão divulgadas nos dias úteis no site jogodabolsa.jornaldenegocios.pt e na versão impressa do Jornal de Negócios. Até ao final da iniciativa estas classificações serão sempre provisórias e poderão ser alvo de correções.Todos os dias é retirada uma classificação provisória da Classificação Global, da Classificação Universitária e da Classificação Universo ISCTE Business School, que é divulgada no dia seguinte também no jornal impresso. Às terças-feiras é divulgado o vencedor semanal. O Jogo da Bolsa 2020 é um passatempo organizado pelo Negócios em parceria com a GoBulling e com o ISCTE Business School, e ainda o apoio do Caldeirão de Bolsa.

O vencedor da primeira semana do Jogo da Bolsa, que se identifica como Osho2020, não é estreante nestas andanças. Já anteriormente tinha sido estrela no passatempo.Com esta designação, o segurança do Porto já participou em edições anteriores, tendo em 2018 chegado mesmo ao terceiro lugar, com uma valorização da carteira acima dos 300%, até aos 406 mil euros, mas, acabou por não ser elegível ao prémio, por não ter cumprido a regra de investir em todos os ativos. "Para ganhar, aposto em coisas muito arriscadas", explicou, na altura, ao Negócios, revelando que gosta do mercado de petróleo por ser "mais agressivo". O segurança já tinha, antes desse ano, conquistado três prémios em edições anteriores.Este ano arrecadou o prémio referente à primeira semana do passatempo, com uma valorização de 44,13%, garantindo uma carteira virtual, no final dessa semana, de 144.128,09 euros, apostando também em vários CFD de futuros de produtos agrícolas. Esta semana, este "vencedor" tem descido na classificação geral.Ser repetente não é caso único neste investidor. O jogador que venceu a edição de 2019, que dava pelo nome JRMAzevedo, conseguiu-o ao valorizar a carteira em mais de 250%. O mecânico de Aveiro continua na lista dos jogadores deste ano, com nova designação, mas não tendo, ainda, entrado para os lugares cimeiros.O Jogo da Bolsa vai na segunda semana. A evolução destes dias ditou que a primeira posição na classificação geral esteja a mudar ao longo da semana. Esta quarta-feira foi ocupada por TomasLeite, ao garantir uma valorização do seu portefólio de 132,9%. Está com mais de 232 mil euros, quando arrancou, tal como os restantes jogadores, com uma carteira virtual de 100 mil euros. É um dos dois jogadores que mais do que duplicou o valor inicial.