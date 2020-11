Resultados semanais: Primeiro lugar com futuros de soja

44,1 Valorização O vencedor da primeira semana conseguiu aumentar o valor da carteira virtual em 44,1%, destacando-se face aos rivais.

3000 Inscritos O Jogo da Bolsa 2020 teve mais de 3.000 candidatos inscritos, o que significa o triplo dos que concorreram na edição do ano passado.

JOGO DA BOLSA 16 de novembro a 11 de dezembro

O Jogo da Bolsa já está no terreno e termina a 11 de dezembro. As diversas classificações serão divulgadas nos dias úteis no site



Todos os dias é retirada uma classificação provisória da Classificação Global, da Classificação Universitária e da Classificação Universo ISCTE Business School, que é divulgada no dia seguinte também no jornal impresso. Às terças-feiras é divulgado o vencedor semanal. O Jogo da Bolsa 2020 é um passatempo organizado pelo Negócios em parceria com a GoBulling e com o ISCTE Business School, e ainda o apoio do Caldeirão de Bolsa. O Jogo da Bolsa já está no terreno e termina a 11 de dezembro. As diversas classificações serão divulgadas nos dias úteis no site jogodabolsa.jornaldenegocios.pt e na versão impressa do Jornal de Negócios. Até ao final da iniciativa estas classificações serão sempre provisórias e poderão ser alvo de correções.

O jogador que é identificado como Osho2020 saiu na primeira semana do Jogo da Bolsa de 2020 na dianteira, garantindo o lugar cimeiro no final da semana, destronando o jogador Buysantander2020 do primeiro lugar que estava a conquistar no início da semana, graças a uma aposta na banca que estava a seguir ganhadora.Mas ao longo da semana o jogo virou. E foi o segurança do Porto que acabou por ficar em primeiro na classificação semanal. De acordo com o regulamento, o vencedor semanal habilita-se a ganhar um cheque-cartão da Radio Popular no valor de 250 euros. Este prémio é atribuído nas quatro semanas em que decorre o Jogo da Bolsa.O jogador Osho2020 conseguiu, na primeira semana do jogo, valorizar a sua carteira virtual em 44,1%. Assim, de um arranque com 100 mil euros chegou ao final da semana com um total de 144,128 mil euros.O apostador Osho2020 transacionou 14 CFD de futuros, quatro instrumentos cambiais e dois de ações. A maior aposta foi em CFD de futuros de soja. Não foi o único a apostar em força neste ativo, mas o outro concorrente que o fez não conseguiu amealhar, no total dos investimentos, ganhos na primeira semana.Depois de estar classificado na primeira posição durante a semana 1 do Jogo da Bolsa 2020, Osho2020, no arranque da segunda semana, caiu para a quarta posição.Nos primeiros cinco dias de jogo, houve 362 apostadores que garantiram saldo positivo na sua carteira virtual, sendo de 578 os concorrentes que ficaram com o portefólio com valor negativo. Os restantes investidores continuam com os mesmos 100 mil euros na carteira. E da lista de classificações semanais só dois concorrentes garantiram uma valorização de mais de 40% das carteiras. Foi o caso do vencedor, Osho2020, e de GoncaloCaetano que esta segunda-feira, 23 de novembro, ascendeu, segundo dados provisórios, à posição cimeira.