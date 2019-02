Como é que o Estado vai passar a ter informação detalhada sobre as greves no setor público?

Com o novo Sistema de Informação da Organização do Estado, a futura mega base de dados do Ministério das Finanças com a caracterização dos serviços da Administração Pública e respetivos recursos humanos. De acordo com a proposta de lei do Governo, que vai ser discutida na próxima semana no Parlamento, a implementação deste novo sistema de informação vai ser gradual e só quando estiver a funcionar em pleno será possível saber com rigor quantos funcionários públicos existem e quanto ganham. João d’Espiney, coordenador do Negócios, revela o que está em causa com a nova mega base de dados.