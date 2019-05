Heranças deixam o PS isolado no Parlamento?

O tratamento a dar aos prédios de heranças indivisas no âmbito da nova lei de bases da habitação está a deixar o PS isolado, depois de ter deixado cair a proposta inicial de Helena Roseta. O PCP e o Bloco insistem em que esses imóveis, desde que injustificadamente fechados, devem poder ser usados para habitação e agora até o PSD avança com uma proposta no sentido de agilizar o processo das heranças indivisas. Filomena Lança, jornalista do Negócios, explica o que está em causa.