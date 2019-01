Os organismos do Estado estão a gastar mais nas festas de Natal e do fim do Ano?

As despesas dos serviços públicos com estes dois eventos voltaram a subir pelo quinto ano consecutivo. Em 2018, foram mais de 15 milhões de euros, mais um milhão do que em 2017. João d’Espiney, coordenador do Negócios, contabilizou os gastos dos contratos publicados no portal Base.