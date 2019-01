Porque decidiu o Governo adiar a nova IES?

Não será ainda este ano que as empresas e respetivos contabilistas serão obrigados a enviar a informação contabilística anual para o fisco já de acordo com as novas regras. O Governo decidiu adiar a entrada em vigor das novas regras mas, ao longo de 2019, as empresas já terão de se preparar para que, em 2020, comecem a ser aplicadas as novas regras. Filomena Lança, redatora principal do Negócios, explica o que aconteceu.