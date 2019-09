- José Neves é um dos nomes e rostos mais conhecidos do ecossistema de start-ups a nível nacional, mas também fora de portas. Depois de nos últimos anos ter fechado acordos com gigantes do mundo da moda de luxo, este ano ganhou ainda mais protagonismo com a dispersão na bolsa de Nova Iorque e a entrada para a lista de fundadores da Libra, a criptomoeda promovida pelo Facebook que quer alterar o sistema de pagamentos a nível mundial.