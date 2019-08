- Lobo Xavier esteve nos últimos dez anos na lista dos mais poderosos, elaborada pelo Negócios. Subiu no "ranking" nos anos do governo de Passos, em coligação com o CDS, partido do qual é fundador, e desceu posições com a ascensão do Governo de esquerda e com os resultados do CDS nas eleições e sondagens. Mantém, contudo, um largo campo de influência na política e nos negócios e como comentador com lugar garantido todas as semanas.