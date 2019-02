Estruturas hierárquicas rígidas dificultam inovação

Steven Braekeveldt é CEO do Grupo Ageas Portugal desde 2016 e veio primeira vez a Portugal em 1983-1984 por isso diz que quando olha para Portugal e verifica a evolução que se deu em termos sociais, económicos e culturas é um sinal de que há muitas oportunidades para o futuro. Alerta no entanto que, com o atual ponto de viragem no mundo digital com a machine learning e a inteligência artificial, que implica grande agilidade das empresas, vai ser um grande desafio para as organizações nacionais que têm uma estrutura demasiado hierárquica, o que constitui um dos grandes obstáculos à inovação.



Considera que a transformação digital é fundamental e diz que na Ageas estão focados na área digital e têm um forte departamento digital, procuram fazer cada vez mais sites inteligentes. Afirma que há muita coisa a acontecer e que os algoritmos podem ter um grande impacto no negócio. " São coisas em que estamos investindo muito tempo e esforço para progredir nessa área", referiu Steven Braekeveldt.



Potencial jovem



O gestor belga referiu ainda que as novas gerações podem ter um potencial transformador muito elevado. "Os jovens portugueses estudam no estrangeiro, com o Erasmus, vão para uma universidade diferentes. Durante as crises, muitos jovens foram para Angola, para Moçambique, para o Brasil. Todas estas pessoas quando voltaram trazem muito conhecimento", salientou Steven Braekeveldt.



Na sua opinião a educação é a chave, e quando se olha para o novo campus de Carcavelos, da Nova SBE que está "a implementar uma estratégia onde startups, laboratórios de inovação fazem parte da universidade e acredito que temos uma grande área de crescimento, tudo este povo indo para a força de trabalho para desenvolver a sociedade".



Esforços conjuntos



Os eventos, as múltiplas atividades e os prémios em que o mundo digital está presente " são um alerta para as empresas, para muitos líderes da sociedade. Mais uma vez, há mais um aspeto que Steven Braekeveldt considera que podia ser melhorado. As empresas portuguesas investem de forma muito individualizada, por isso, falta, muitas vezes, a junção de dez ou quinze empresas se no investimento e realização de um projeto. "Com um esforço conjunto no desenvolvimento do processo digital o país progrediria mais depressa".