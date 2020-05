Portugal Digital Awards: Os prémios que distinguem o que melhor se faz na economia digital

Os heróis dos sistemas de informação Para Pedro Faustino, managing director na Axians Portugal, "o Portugal Digital Awards ocupa um espaço único de destaque dos profissionais e das organizações que estão a fazer acontecer a economia digital no nosso país. Estamos convictos de que o número de candidaturas este ano vai bater o recorde". Adianta ainda mais duas há duas razões adicionais para que isso aconteça. "A primeira é que a transição digital dá nome a um ministério e isso significa portanto que a transição digital está definitivamente nas prioridades da agenda do país. Em segundo lugar, os instrumentos de transição digital têm sido absolutamente críticos no combate à pandemia da covid-19."



Neste combate à pandemia tem-se falado nos profissionais de saúde, que são a primeira linha no combate, mas, segundo Pedro Faustino, "falamos menos nos outros heróis que são os profissionais de sistemas de informação, que todos os dias se arriscam para manter a funcionar as estruturas críticas do país. Sem eles não havia sistemas de saúde, cadeias de abastecimento, serviços de segurança, sistema financeiro".



Conclui sublinhando que "este ano candidatar projetos ao Portugal Digital Awards é também fazer uma homenagem a estes heróis anónimos. Vamos trazer esses rostos e essas histórias ao palco do Portugal Digital Awards.

Perguntas a Gabriel Coimbra

Country manager da IDC Portugal

Responsabilidade social com prémio

Um dos objetivos para este ano, e para as próximas edições, é alargar a representatividade do prémio ao conjunto da economia nacional e atrair as PME. "Estamos a alargar a comunicação para PME e acreditamos que nos próximos anos vamos ter uma representatividade total da nossa economia e assim conseguirmos premiar aquilo que de facto são os principais projetos de transformação, não só nas grandes organizações e organismos públicos, mas também nas pequenas e médias empresas", afirmou Gabriel Coimbra.É um ano atípico, 2020, fustigado por uma pandemia de uma forma inesperada. Mas segundo Gabriel Coimbra "foi um ano em que vimos um salto tecnológico de dez anos em apenas quatro semanas. Vimos empresas públicas, empresas privadas, a passarem a trabalhar de uma forma remota, em muitos casos totalmente remota, utilizando meios digitais. Vimos também uma passagem para os canais digitais como o e-commerce, com um crescimento de 100% no que são as encomendas online. Ficou claro que o digital é fundamental numa situação de crise".Nos próximos cinco anos a digitalização da economia irá acelerar e ganhar escala como nunca se viu antes. O ritmo da inovação e das operações suportadas por tecnologias digitais disruptivas acelerará dez vezes mais. Essa escala e velocidade crescentes de inovação e operação serão alimentadas por modelos operacionais hiperconectados, criando novos modelos de negócio e valor através de grandes plataformas e comunidades digitais baseadas em API a AI. O ano de 2020 vai ser um marco no Portugal Digital Awards e certamente o futuro será completamente diferente e muito mais digital.Subjacente a esta nova fórmula do prémio, que passou a ter 17 categorias, mais oito categorias por setor económico, está a Future of Enterprise, que é a visão IDC relativamente à forma como as empresas se organizam e investem com o intuito de tomar parte em mercados cada vez mais centrados no digital. É totalmente impulsionada por uma força de trabalho altamente qualificada e focada no cliente, que abraça o risco ao mesmo tempo que procura inovar continuamente. A tecnologia e os dados são a sua força vital, alimentando operações cada vez mais eficientes, novos fluxos de receitas e maior fidelização de clientes.O Portugal Digital Awards passa a ter 17 categorias, mais oito do que nas edições anteriores, para "ter uma maior representatividade da economia", diz Gabriel Coimbra, country manager da IDC Portugal.A IDC manteve as categorias base relacionadas com os vários tipos de projetos de transformação digital, e adicionou oito categorias por setor económico de forma a ter uma maior representatividade da economia nacional. Tendo em conta a visão e a missão da IDC e da Axians, acrescentamos também uma categoria especial para a melhor iniciativa digital de responsabilidade social no sentido de promover uma economia digital mais justa e sustentável.O Portugal Digital Awards é hoje o principal prémio de transformação digital em Portugal. A iniciativa tem como principal objetivo reconhecer as organizações e os líderes empresariais com a visão e o arrojo para elevar as suas empresas ao nível mais sofisticado, capacitando-os para a transformação digital dos seus negócios.Este ano o processo será idêntico, após recebimento das candidaturas e validação por parte da equipa de research da IDC, serão selecionados os projetos finalistas, prevemos cerca de 50, que terão de fazer um pitch ao júri de forma a provarem o seu valor. Após o pitch, o júri escolherá apenas um projeto vencedor em cada uma das categorias.