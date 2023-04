Future Tech: o papel da inovação na evolução das organizações e do país

A segunda talk do Prémio Nacional de Inovação (PNI) começa com quatro histórias de inovação.

Pela RAIZ - Instituto de Investigação da Floresta e Papel The Navigator Company falará o diretor-geral, Carlos de Pascoal Neto; a Secil S.A., estará representada pela diretora Angela Nunes, responsável pelo CDAC -Centro de Desenvolvimento e Aplicações de Cimento; pelo Instituto de Informática falará a vice-presidente do Conselho Diretivo, Carla da Costa Coelho e o ebankIT estará representado pelo Board Member, João Lima Pinto.



Saberemos como incorporaram a inovação nas suas empresas em setores tão distintos como o papel, o cimento, a informática e a banca. Segue-se o debate sobre "O papel da inovação na evolução das organizações e do país", que contará com as presenças de Teresa Sousa, Manager, Center of Excellence for Innovation and New Business; Alexandre Ruas, Executive Director Operations da Claranet Portugal; Sílvia Maria Pires Garcia, Vogal executiva da ANI – Agência Nacional de Inovação; e Fernando Resina da Silva, Sócio responsável da Área PI transacional, VdA.



A moderação do debate cabe a João Maia Abreu.