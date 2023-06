Inovação está na ordem do dia em Portugal

Ao longo destes 28 anos fomo-nos reinventando e acrescentando valor. Esse é o espírito que queremos desenvolver na economia e na sociedade com este prémio. É possível fazer mais e melhor inovando. É necessário fazer diferente, sair da zona de conforto. António Miguel Ferreira

CEO da Claranet Portugal

"Não inovar num ambiente de tecnologia é morrer", garante António Miguel Ferreira, presidente e CEO da Claranet Portugal, uma das empresas parceiras do Prémio Nacional de Inovação. "Inovar é continuar e é nisso que acreditamos. A inovação está no nosso ADN", enfatizou, referindo que tudo começou com a criação da Esotérica, uma pequena empresa que nasceu no Porto há quase 30 anos, pelas mãos de cinco sócios e que se tornou no primeiro fornecedor de acesso à internet em Portugal. "Na altura, inovámos, reinventámos o nosso modelo de negócio. Aquilo que fazemos hoje nada tem a ver com o que fazíamos", disse António Miguel Ferreira na Cerimónia de Entrega do Prémio Nacional de Inovação, uma iniciativa que juntou o Jornal de Negócios, o BPI e a Claranet, em parceria com a Nova SBE como knowledge partner e a Cotec Portugal como parceiro institucional.Com "orgulho e modéstia", o executivo congratulou-se pelo sucesso desta iniciativa, "a primeira de muitas edições", que colocou "o Prémio Nacional de Inovação no mapa da inovação em Portugal".António Miguel Ferreira partilhou com as mais de 150 pessoas que assistiram ao evento que a inovação é fundamental para a Claranet. "Graças à aposta feita em inovação, uma pequena startup com cinco pessoas conseguiu transformar-se numa empresa com mil colaboradores, sendo atualmente o maior fornecedor de serviços de tecnologias de informação em Portugal, com mais de 200 milhões de euros de volume de negócios". António Miguel Ferreira justifica que a inovação esteve na génese desta empresa, neste caso inovação em termos de modelo de negócio, não de produto."Ao longo destes anos fomo-nos reinventando e acrescentando valor. Esse é o espírito que queremos desenvolver e partilhar com o Prémio Nacional de Inovação. É possível fazer mais e melhor inovando. É necessário fazer diferente, sair da zona de conforto."