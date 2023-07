Inovar com sistema que combate a contrafação

A Egitron, empresa portuguesa de engenharia e automação industrial, vencedora do Prémio Nacional de Inovação (PNI) no segmento PME, admite que a inovação faz parte do seu ADN. Mais do que tudo, é um modo de ser e de estar, que faz parte da cultura diária vivida na empresa, como explica Tiago Mota Alão, director of software engineering, communication and marketing. “Para nós, a inovação é vista como parte integrante do desenvolvimento de negócio e, como empresa tecnológica que somos, é o fator diferenciador primordial”. Aliás, Tiago Mota Alão acredita que é através da inovação que a Egitron se diferencia e que permite a quem com eles trabalha ter acesso a soluções de vanguarda, muitas delas desenvolvidas em estreita parceria com a comunidade científica e com o tecido empresarial.





A conquista do Prémio Nacional de Inovação é vista por Mota Alão como uma consequência do trabalho diário desenvolvido por toda a equipa da Egitron, nomeadamente pelo esforço financeiro de reinvestimento de capital no desenvolvimento de novos produtos, bem como no sentido de missão e dedicação que todos os colaboradores têm diariamente. “Para nós, este prémio é o reconhecimento do esforço, dedicação, irreverência e comprometimento de todos na Egitron”.





Visão artificial SIL.OCR

Pela natureza da empresa, a Egitron tem implementado vários projetos por área de negócio. Para a área de negócio do hardware, foi implementado no setor vinícola um equipamento de visão artificial denominado SIL.OCR - Sistema de Inspeção em Linha para Deteção de Códigos OCR. “Este equipamento é um sistema de inspeção que recorre à visão artificial para a leitura de códigos OCR presentes nas etiquetas dos produtos a inspecionar, e que visa combater a contrafação de vinho”.





O SIL.OCR foi capacitado “para apoiar o nosso cliente na rejeição de produtos não conformes”, explica Tiago Mota Alão. Por exemplo, na ausência de etiqueta ou na leitura de um código repetido, o sistema expulsa o produto da linha de produção impedindo que este possa chegar ao consumidor final. O sistema apoia ainda a decisão imediata “através de tratamento online de informação estatística, adicionando uma componente de alarmística”.





Ainda no setor vinícola, a Egitron entregou um sistema de Inspeção em Linha para Contagem de Garrafas em Caixas, o SIL.CGC. “Este equipamento é um sistema de inspeção que recorre à visão artificial para inspecionar as garrafas de vinho, e respetivas cápsulas, que se encontram no interior de caixas”. Integra um módulo de rejeição que, no caso de ausência de garrafa ou de cápsula trocada, a caixa é expulsa. “Mais uma vez, esta é uma máquina que impede a chegada de produtos não conformes ao consumidor final”.





Controlo de produto acabado

Para a área de negócio do software, a vencedora do PNI implementou na Corticeira Amorim, apenas para citar um exemplo, o Controlo de Produto Acabado especializado para a indústria da cortiça, denominado Egitron Cork Control (ECC), que abrangeu todas as áreas de negócio desta corticeira, desde as rolhas na Amorim Cork aos compósitos na Amorim Cork Composites, nos revestimentos na Amorim Cork Flooring, nos isolamentos na Amorim Cork Insulation, assim como na floresta na Amorim Florestal. “Este projeto requereu da Egitron um esforço de inovação, no sentido de aglutinar todo o controlo de produto acabado, baseado na matéria-prima cortiça, num único sistema de informação, integrando-o em multiplataformas como ERP, sistemas de Business Inteligente e Portal de Cliente. Em suma, tornando-se um sistema crítico que exige naturalmente funcionamento contínuo e ininterrupto”.





O fator diferenciador

Mais do que os projetos implementados por área de negócio, a Egitron, nas palavras de Tiago Mota Alão, diferencia-se da concorrência pela capacidade de entregar aos clientes soluções de hardware e de software devidamente integradas. “Esta capacidade, além de aportar Inovação ‘chave na mão’, permite oferecer ao mercado soluções verdadeiramente globais e com respostas distintivas e ajustadas à realidade tecnologia vivida nos dias de hoje”, destacou.





A Egitron tem, por exemplo, a capacidade de desenvolver um projeto de visão artificial que “faz a medição de cerca de 15 mil produtos por hora com cadências industriais e, simultaneamente, com aquisição automática para as soluções de software que permite ao cliente interpretar dados, efetuar correlações e apoiar na tomada de decisão de forma eficaz e em tempo útil”.





Em síntese, a empresa pretende capacitar os seus clientes a recolher dados com alta cadência e fiabilidade, a estruturar informação recolhida, corelacioná-la com os mais diferentes sistemas, permitindo aos diferentes intervenientes no processo a tomada de decisão informada e online. “Esta é, sem dúvida, o fator diferenciador face aos nossos ‘peers’”.





O desafio dos recursos humanos

Para Tiago Mota Alão, os principais desafios que a empresa tem enfrentado, e sobretudo no último ano, resumem-se essencialmente ao aumento do número de solicitações por parte do mercado e pela retenção de recursos humanos. Segundo dados fornecidos pela empresa, o volume de negócios da Egitron tem crescido, em média, e nos últimos três anos, cerca de 30% ao ano (2020-2021 - 25%; 2021-2022 - 35%). Em 2023 espera fixar-se na média de 35% de crescimento conseguida no ano passado. “Com isso, exponenciou-se a quantidade de pedidos de equipamentos, projetos de visão artificial, implementação de software e novos projetos de inovação”.





Por outro lado, a disrupção das cadeias de abastecimento originadas pelo covid-19, veio criar problemas sérios na produção dos equipamentos, vários deles altamente tecnológicos, referiu o responsável. “Isto provocou numa primeira fase a dilatação dos prazos de entrega dos nossos fornecedores e, por consequência, a nossa entrega aos nossos clientes. Não obstante, os nossos clientes aproveitaram a pandemia para investir na sua digitalização, executando remotamente e sem contacto físico, processos de implementação de software”.





A par das restantes empresas tecnológicas de Portugal e do estrangeiro, reter recursos humanos tem sido também um enorme desafio. Este desafio, segundo a Egitron, tem várias origens, uma vez que foi desenvolvido na pandemia um novo estilo de emigração e novas rotinas de trabalho, enquanto se torna escassa a mão de obra para as tecnológicas. “Atualmente, e como exemplo, lutar em Portugal contra o desafio de um engenheiro informático trabalhar 100% remotamente para os Estados Unidos da América, auferindo um salário americano, torna difícil a vida às empresas portuguesas”.





A Egitron aderiu ao regime híbrido de trabalho, adotando a postura 60/40 (60% presencial e 40% remoto) e, em simultânea, aplicou o horário flexível, adequando as rotinas e interações das diferentes equipas às necessidades do negócio. “Também diversificou o modelo de retribuição salarial dos seus colaboradores, incorporando outro tipo de benefícios”. Adicionalmente, trabalha com os seus colaboradores em objetivos pessoais de carreira, permitindo-lhes a participação em projetos com impacto direto global e de grande escala, com entrega de valor acrescentado real, uma vez que os colaboradores têm acesso ao dia a dia dos clientes.





Por tudo isto, este prémio foi, para Tiago Mota Alão, um motivo de orgulho, porque vem reconhecer o esforço e o empenho de décadas na inovação por parte da Egitron. “Vemos este prémio como um marco na nossa jornada. Esperamos também este este tipo de prémio permita, a empresas como a Egitron, evidenciar ao tecido empresarial português o que de melhor se faz no capítulo de inovação e tecnologia de apoio às indústrias em Portugal”.