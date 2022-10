12ª Edição dos Prémios Exportação & Internacionalização NOVO BANCO | NEGÓCIOS 12ª Edição

No dia 27 de Outubro, às 17h30, realiza-se a Cerimónia de entrega de Prémios da 12ª edição dos Prémios Exportação & Internacionalização, momento em que serão anunciados os vencedores das categorias a concurso.

Esta é uma iniciativa do Novo Banco em associação com o Jornal de Negócios, que distingue as empresas com melhor performance exportadora e os casos de sucesso na internacionalização.

Saiba mais em: https://premiosexportacaoeinternacionalizacao.negocios.pt/

Reveja aqui a cerimónia.