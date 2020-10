Tech4home: exportações não foram afetadas pela pandemia

Apesar da pandemia, mantivemos a estratégia que estava previamente definida. Miguel Oliveira

Managing partner da Tech4home

O poder do telecomando

Com a crise pandémica da covid-19 a empresa passou a funcionar em teletrabalho, as viagens de negócios deixaram de existir e foram substituídas por videoconferências e os grandes eventos internacionais foram cancelados, adiados e alguns substituídos por eventos virtuais, mas as exportações não foram afetadas", afirma Miguel Oliveira, managing partner da Tech4home.Em termos de produção, a pandemia teve um ligeiro impacto negativo na produção na China, limitado a um período de tempo de quatro semanas, que decorreu durante os meses de fevereiro e março deste ano, mas manteve-se sem alterações no Vietname e no Brasil.A Tech4home sempre se distinguiu pela inovação tecnológica e de design. A empresa possui uma equipa de inovação que está em constante pesquisa e desenvolvimento de soluções inovadoras, que melhorem e potenciem a experiência do utilizador na visualização dos vastos conteúdos oferecidos hoje em dia pelos operadores de televisão.Mesmo num ano atípico, a empresa manteve a sua rota de inovação, de design e sustentabilidade. Lançou o Smart Voice Remote for Android TV em que tirando partido da inteligência artificial se apresenta como uma solução de controlo de voz eficaz e intuitiva com consumos de energia muito baixos.Uma das linhas estratégicas para 2021 passa pela intensificação da I&D integrada na iniciativa ambiental lançada este ano, na "t4h Green 22 Initiative", que tem várias soluções amigas do ambiente incluídas.Como refere Miguel Oliveira, "apesar da pandemia, mantivemos a estratégia que estava previamente definida, não sentimos necessidade de a alterar. O volume de negócios está de acordo com o orçamentado, apresentando um crescimento de 10% face ao ano de 2019. Para o ano de 2021 prevemos um crescimento semelhante ao ano corrente". O volume de negócios do grupo em 2019 foi de 36 milhões de euros com 90% de exportações.Os principais mercados em que opera são a Europa, Médio Oriente, Estados Unidos e América Latina e os clientes são os operadores de televisão tanto por satélite, cabo ou IPTV. Atualmente, exporta para mais de 40 países e pretende continuar a crescer nos quatro principais mercados.A Europa continua a ser o primeiro mercado-alvo, onde ainda há potencial de crescimento, não só pela entrada em mais países e clientes, mas também nos clientes existentes pela mudança do tipo de tecnologia nos telecomandos - de soluções de infravermelhos para radiofrequência. Os EUA, Médio Oriente e a América Latina são também mercados nos quais a empresa pretende continuar a crescer num futuro próximo.Os desafios a manter para o futuro são os mesmos que marcam a primeira década da história da empresa que é a capacidade de inovação e estar constantemente à frente da concorrência. "De preferência ter a clarividência de desenvolver algo verdadeiramente disruptivo que faça mudar o paradigma da forma como atualmente interagimos com os diversos conteúdos de televisão em nossas casas", concluiu Miguel Oliveira."Os telecomandos tendem a desempenhar um papel cada vez mais relevante nas nossas casas, saindo do seu ambiente natural de controlo de conteúdos de áudio e vídeo, passando a ser parte integrante e, em alguns casos, poder desempenhar o papel principal nos sistemas de smart home", referiu Miguel Oliveira, managing partner da Tech4home.A Tech4home é uma empresa eletrónica que cria, desenvolve e comercializa telecomandos e soluções de tecnologia avançada para as empresas de televisão paga, a nível mundial. Iniciou a sua atividade em dezembro de 2009 quando, pouco antes, os seus promotores e atuais acionistas Miguel Oliveira, Graça Cândido, Márcio Barata viram os seus postos de trabalho migrarem de Ovar para a China para onde a Philips deslocalizou as operações. Com as antecipações das prestações do fundo de desemprego financiaram a Tech4home.Mas, apesar de uma longa experiência na área de telecomandos, nos primeiros tempos havia despesas mas não havia receitas, porque estavam a tentar vender tecnologia mas sem um produto físico num mercado que é dominado com grandes multinacionais de mundiais de telecomandos para televisão.Os clientes-alvo eram empresas de grande dimensão e os principais concorrentes eram empresas estabelecidas, multinacionais de grande dimensão, com capacidade para operar no mercado global. "A grande dimensão de quase todos os ‘players’ neste setor revelou-se uma das grandes barreiras à entrada neste mercado. É uma indústria de grandes empresas e de capital intensivo para o investimento em novos produtos e tecnologias e até por causa das garantias bancárias exigidas por alguns concursos comerciais", afirmou Miguel Oliveira.Nessa fase inicial, para conseguir entrar no mercado, a Tech4home adotou uma estratégia de diferenciação e focalização num segmento muito pequeno do mercado. Decidiu apostar num nicho de mercado pouco explorado pelos seus concorrentes e decidiu criar e desenvolver telecomandos específicos para crianças e seniores, com particularidades tecnológicas e de design inovador. Esta estratégia revelou-se frutífera uma vez que os operadoras reconheceram rapidamente a importância em conseguir fornecer telecomandos dedicados a estes dois públicos-alvo.O maior sucesso ocorreu com os telecomandos de crianças, pois estes permitiam o acesso direto aos seus canais infantis favoritos e possibilitavam uma implementação fácil e eficiente de controlo parental, restringindo o acesso a apenas conteúdos infantis. A Tech4home é ainda hoje a empresa n.º 1 em vendas de telecomandos infantis para os operadores de televisão.Hoje o principal mercado são os EUA e a senha de entrada foi o "argumento tecnológico", diz Miguel Oliveira. "Éramos a empresa com o maior grau de maturidade no desenvolvimento da conjugação das tecnologias bluetooth e controlo por voz." A inovação tecnológica e o design são dois fatores-chave de sucesso, mas a sua demonstração no mercado não foi fácil.