Os negócios da família Vieira

Ernesto Rodrigues Vieira trabalhava em Aveiro, como representante das marcas Fargo e Volkswagen, através da sua empresa Rodrigues Vieira, Lda., quando em 1955 começou a vender camiões Volvo, importados pela Auto-Sueco.



Três anos depois, quando a Auto-Sueco decidiu expandir o seu raio de ação à região Centro, Luís Jervell e Ingvar Poppe Jensen, donos da Auto-Sueco, propuseram a Eduardo Rodrigues Vieira a constituição de uma sociedade em partes iguais com o nome de Auto Sueco-Coimbra, que ficou concessionária de automóveis e camiões Volvo em seis distritos da zona centro.



A 1 de abril de 1959 nascia a empresa, em que os 50% da família Vieira eram partilhados entre Ernesto Rodrigues Vieira e os seus dois filhos, Ernesto Vieira, com 18 anos, e Carlos Vieira, com 22 anos. Os restantes 50% pertenciam e mantêm-se na Nors, que sucedeu à Auto-Sueco, das famílias Jervell e Jensen. A sua gestão era espartana, baseava-se numa forte liderança, capacidade empreendedora e forte sentido comercial, que tinha como um dos lemas: "Em cada rua, um cliente, em cada cliente um amigo."



Queda no volume de negócios



Em 2012 transformaram-se em grupo Ascendum, têm sede em Lisboa, e são hoje um dos maiores distribuidores mundiais da Volvo Construction Equipment, o que faz da Ascendum um dos maiores fornecedores mundiais de equipamentos industriais para construção e infraestruturas, com 40 mil máquinas espalhadas pelo mundo.



Hoje a participação de 50% da família Vieira na Ascendum está concentrada na holding Ernesto Vieira & Filhos, que é repartida paritariamente por duas holdings. Uma de Ernesto Gomes Vieira e dois filhos, Ernesto e Carlos, e outra de Alcina e Ricardo Mieiro, e filhos Ricardo, João, Paulo, Pedro e herdeiros de António Vieira Conde.



Em 2019 o volume de negócios baixou para 878 milhões de euros quando em 2018 se cifrara em 942 milhões de euros, devido às quebras em mercados como a Turquia, por sanções dos Estados Unidos, e ao México.



Tem como empresas associadas a TractorRastos, que é uma empresa dedicada à comercialização de peças multimarca e à prestação de serviços para equipamentos de construção, industriais e agrícolas, e a Air-Rail que é uma empresa especializada em equipamentos para infraestruturas que apoiam as operações em aeroportos, portos e ferrovias, com presença em Portugal e Espanha. Através da holding Glomak tem 80% do Centrocar que tem a representação da Doosan, Bobcat, entre outras marcas em Portugal, Espanha, Angola e Moçambique.