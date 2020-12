A start-up que nasceu a fazer surf

A história da Unbabel começou em 2013 numa viagem de surf a Aljezur, onde os atuais fundadores discutiram um conjunto de ideias de negócios e em que se falou de tradução simultânea, porque tanto João Graça, atual CTO, como Vasco Pedro, que é o CEO, eram doutorados em áreas relacionadas com linguagem como o processamento de linguagem natural e machine learning. Sofia Pessanha, Bruno Silva e Hugo Silva eram os outros companheiros dessa viagem e também da aventura Unbabel.



Como escreveu no seu blogue Understanding with Unbabel, "criámos a Unbabel em 2013 com o objetivo de tornar o mundo num lugar sem barreiras linguísticas. Um lugar onde todos pudessem entender e ser entendidos. Em qualquer idioma. Em qualquer parte do mundo". Uma espécie de resgate do mundo anterior à Torre de Babel, em que havia apenas uma língua, um só modo de falar, como conta o Génesis.



A viagem para São Francisco



"Pensámos que, se fôssemos capazes de construir uma forma realmente fácil para pessoas corrigirem erros da tradução automática, isso seria muito poderoso e poderia ajudar empresas e pessoas a superar barreiras de linguagem", recordou Vasco Pedro.



Durante o verão, fizeram protótipos de algumas soluções, experimentaram uma landing page. Conseguiram apoios financeiros em Portugal através da Faber e da Shilling Capital Partners e entraram no Ycombinator, que é um dos fundos seed mais bem sucedidos do mundo.



Encorajados pelos resultados, começaram a construir o produto que é a Unbabel hoje, ou seja, uma plataforma que combina a tradução automática e humana. A Unbabel chegou a São Francisco nos Estados Unidos em 2014, onde ao sonho tornou forma.



Vasco Pedro dizia ao Negócios em 2019 que o que distingue a Unbabel é que é uma start-up portuguesa que alia a inteligência artificial (IA) com pós-edição humana à tradução automática, "elimina a barreira da língua entre as empresas e os seus clientes. Impulsionada pela IA e melhorada por uma comunidade global de linguistas humanos, a Unbabel disponibiliza conteúdo de nível profissional à escala exigida pelas empresas modernas".