Os descendentes da pedra

A Bysteel é parte integrante do Grupo DST, o que para Jorge Carneiro "é uma grande mais-valia", e acrescenta que "a dimensão, diversificação e estabilidade financeira do grupo, permitem por sua vez uma maior estabilidade financeira da Bysteel, assim como a partilha de recursos humanos e de conhecimento em diversas áreas".



O Grupo DST tem a sua origem nos anos 1940 quando Domingos Silva Teixeira se lançou no negócio dos inertes chegando a fornecer materiais para a construção do Estádio 1.º de Maio, em Braga, mas só em 1984 foi constituída a empresa Domingos Silva Teixeira & Filhos, que depois comprou uma pedreira e se lançou nas misturas betuminosas. Por isso, José Teixeira, presidente do Grupo DST, escreveu: "Somos descendentes de artistas da pedra e de comerciantes de pedra."



O grande desenvolvimento da sua principal área de atividade da engenharia & construção permitiu que ao longo do tempo o grupo alargasse o seu raio de intervenção, através das suas subsidiárias, a áreas como o ambiente, com a Luságua, a Visagua, a Aquagest, as energias renováveis, eólicas e hídrica, e a produção de painéis fotovoltaicos, as telecomunicações com a DST Telecom entre outras, o imobiliário, e o capital de risco através da 2bpartner.



A cultura e a filosofia

O Grupo DST teve um volume de negócio em 2020 de 346,3 milhões de euros e cerca de 2200 trabalhadores, conta com mais de 50 empresas e está em mais de 15 países. Em janeiro de 2021 venderam aos franceses da Saur a Aquapor que, em 2015, tinham adquirido às Águas de Portugal aliados à ABB - Alexandre Barbosa Borges. Atualmente o Grupo DST disputa a aquisição da Efacec.



Um dos aspetos definidores da cultura empresarial do grupo DST é fazer da cultura um elemento diferenciador. "Acumulamos horas de leitura em horário laboral para os nossos trabalhadores, em cursos de filosofia, passando pelos clássicos, pelas ciências do comportamento e pelas artes; são programas de formação profunda nas diversas áreas do saber e do conhecimento, que o Grupo DST tem em curso com ligação muito próxima às instituições de ensino", afirma Jorge Carneiro.



Num texto de apresentação do grupo José Teixeira, refere como visão, "construir com arte e engenho para ficarmos na história como os empreendedores "renascentistas" do séc. XXI". Acrescentava que "o ecossistema e a comunidade são a nossa prioridade. Não somos de enriquecer mas somos de criar riqueza. Conhecemos o nosso papel no meio envolvente e trabalhamos para que fiquem com uma boa memória de nós. Gostamos de imaginar, de inovar e de criar soluções imprevisíveis. Adoramos cooperação e escolhemos um modelo de desenvolvimento assente na economia comportamental. Trabalhamos os trabalhadores para terem muitos momentos de paixão, de prazer e de felicidade. Há em nós uma dose de loucura que nos faz "só estar bem onde não estamos".