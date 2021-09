Critical Software: Gestão ativa do portefólio

A Critical Software nasceu em 1998 por iniciativa de três engenheiros da Universidade de Coimbra, Gonçalo Quadros, João Carreira e Diamantino Costa, na incubadora do Instituto Pedro Nunes e do Departamento de Engenharia Informática da Universidade de Coimbra. O primeiro cliente chegou através de um e-mail da Jet Propulsion Laboratory de Pasadena, na Califórnia, nos EUA, um centro tecnológico da agência espacial norte-americana NASA.



A partir de 2007 formou-se o grupo com o primeiro spin-off, a Critical Links, seguido pela Critical Materials, a Critical Health, Critical Manufacturing e a joint venture com a BMW, a Critical Techworks. Em termos de mercados estamos em nove áreas diferentes como a financeira, a ferrovia, o aeroespacial, o medical devices, o e-commerce, mas também governo, telecomunicações.



Nesta gestão de portefólio também lançou em 2012 uma spin-off, a Watchful Software, que vendeu à Symantec, dona da marca e de produtos de segurança na Internet Norton. Em 2009, criou com quadros da Quimonda a Critical Manufacturing que passou a pertencer desde 2018 ao grupo ASM, sediado em Singapura e cotado na bolsa de Hong Kong, líder mundial de fabric de equipamentos de eletrónica e de semicondutores.



Gestão e social



É uma empresa que tem vindo a ajudar os seus clientes no desenvolvimento de sistemas e soluções críticos ao seu negócio, e poderá chegar aos mil colaboradores até ao fim de 2021. Tem escritórios em Coimbra, Lisboa, Porto, Tomar, Vila Real, Viseu, Southampton, Derby, Munique, Sunnyvale (EUA).



Desde a sua criação até 2012 a Critical foi gerida por Gonçalo Quadros. Nessa altura, o CEO passou a chairman e um quadro da empresa, Marco Costa, ascendeu a CEO mas, dois anos depois, em 2014, Gonçalo Quadros voltou a funções executivas e João Carreira tornou-se chairman. Pouco antes, em agosto de 2013, Diamantino Costa, um dos criadores da empresa, abandonou a Critical. Em 2019, houve uma troca de cadeiras com Gonçalo Quadros a regressar ao lugar de chairman e João Carreira a assumir a liderança executiva.



Em julho de 2021 a Critical Software tornou-se a primeira empresa portuguesa de tecnologia a obter certificação de sustentabilidade e uma das 15 empresas portuguesas que é B Corporation (ou B Corp). As B Corp são empresas com fins lucrativos que utilizam as suas capacidades para construir um mundo mais inclusivo e sustentável. A obtenção da certificação é resultado do cumprimento de exigentes padrões de sustentabilidade e impacto em todos os aspetos do negócio com ênfase em cinco áreas: gestão, colaboradores, comunidade, ambiente e clientes.



Recentemente a Critical Software e o Mustard Seed Maze (MSM), fundo de impacto social criado pela portuguesa Maze e pela britânica Mustard Seed, investiram 200 mil euros para financiar a expansão europeia GoParity, plataforma nacional de investimento colaborativo de impacto social, fundada há quatro anos, a GoParity e que investiu seis milhões de euros investidos, em mais de 90 projetos éticos e sustentáveis, situados em oito países de três continentes (Portugal, Espanha, Lituânia, Brasil, Colômbia, Peru, Equador e Uganda).