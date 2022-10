Custos atuais e subida de preços afetam a competitividade

Em meados de março de 2020, foram decretados confinamentos por toda a Europa por causa da pandemia de covid-19, que provocou a suspensão de quase todas as atividades, com exceção da saúde, da segurança, dos transportes públicos e serviços anexos, e milhões de trabalhadores foram para casa. Mas, como explica Nuno Branco Alves, "relativamente aos tempos de pandemia, o negócio foi afetado de forma positiva, dado que as fábricas foram obrigadas a colocar os seus trabalhadores em lay-off, o que levou a que fizessem as suas manutenções nesses períodos".



Contudo, os efeitos da guerra na Europa, com a invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro de 2022, tiveram um impacto muito grande na Constrind e que poderia ter afetado os negócios da empresa.



Checos e polacos





Indicadores Constrind

Teve inicialmente um efeito "negativo nos negócios, dado que devido à falta de matéria-prima, essencialmente ferro, o primeiro semestre ficou muito aquém das expectativas, tendo após esse período havido uma retoma gradual do trabalho permitindo estar neste momento com o mesmo volume de negócio dos anos anteriores", considera Nuno Branco Alves.Em termos de perspetivas para 2023, em que se prevê um contexto macroeconómico marcado pelo aumento da inflação e das taxas de juro e uma ameaça de recessão, a Constrind antecipa uma quebra do seu volume de negócios.Para Nuno Branco Alves, "dado o aumento abrupto de todos os custos indiretos e com toda a inflação e taxa fiscal a que somos sujeitos, caminhamos no sentido da perda de competitividade dado que seremos obrigados a subir os nossos preços e, dessa forma, os clientes, essencialmente alemães e escandinavos, procurarão junto de empresas checas e polacas ter opções mais competitivas em termos de preços".2022 - cerca de 9 milhões de euros2023 - cerca de 7 milhões de euros (previsão)Entre 180 e 220