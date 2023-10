Braço de apoio às exportações portuguesas

Leia Também Rangel Logistics: Grupo logístico cada vez mais internacional

Este ano, a Rangel ainda foi atingida pela crise na Autoeuropa, que parou a sua produção entre 11 de setembro e 2 de outubro devido às dificuldades de um fornecedor da Eslovénia que foi afetado pelas cheias que ocorreram em agosto naquele país. É um dos riscos da atividade na área industrial, em que gerem operações logísticas dedicadas a empresas como a Autoeuropa, a Tabaqueira, a Super Bock ou a Bosch.Dentro desta logística contratual, atuam na logística farmacêutica e de cuidados de saúde, com temperaturas adequadas e rede de frio, tendo sido a Rangel Farma a fazer o transporte das primeiras vacinas da covid-19 a 26 de dezembro de 2020, utilizando o ekooler, que tem o controlo de temperatura online, uma tecnologia desenvolvida pela Rangel e utilizada desde 2018.No seu portefólio de negócios, a Rangel oferece ainda o armazenamento em plataformas multiclientes com a respetiva preparação logística e a distribuição. Além disso, tem a logística dedicada a indústria da moda, automóvel e aviação, eletrónica de consumo, vinhos e bebidas, alimentar e perecíveis, petróleo e gás. Tem ainda linhas de negócio na área do transporte aéreo e marítimo internacional, aduaneira, transporte rodoviário internacional e a logística contratual, e a sua área logística atinge hoje quase 400 mil metros quadrados.Nuno Rangel, CEO da Rangel Logistics Solutions, definiu a empresa como um "braço logístico de apoio às exportações portuguesas". Neste papel são importantes as parcerias, para que os cerca de 9 milhões de envios e de mercadorias de mais de 23 mil clientes circulem por mais de 220 países e territórios.A Rangel é o Global Service Participant (GSP) da FedEx Express em Angola, desde 2007, Cabo Verde, desde 2015, Moçambique, desde 2018, e Tanzânia, desde 2022, prestando serviços expresso de exportação e importação de mercadorias. Em Portugal, a ligação com a FedEx começou em 1996 como despachante oficial da FedEx Portugal e entre 1999 e 2019 foi GSP da FedEx Express em Portugal. A Correos Express Paquetería Urgente, da Correos de España, adquiriu em 2019, por cerca de 11 milhões de euros, 51% do capital social da Rangel Expresso, que faz o negócio do transporte expresso em Portugal. A partir de junho de 2019 a Rangel passou a ser revendedor autorizado da FedEx.Em 1998, a Rangel ganhou em consórcio o concurso para o operador logístico oficial da Expo 98, o que viria a dar origem a uma subsidiária na área de logística especializada, FeirExpo, que faz a logística e o transporte de obras de arte. Hoje tem uma carteira de clientes diversificada, desde museus, fundações, galerias, leiloeiras, colecionadores, artistas, associações empresariais, empresas, entre outros.A Rangel - Distribuição e Logística foi a vencedora do Prémio Especial do Júri na 12.ª edição dos Prémios Exportação & Internacionalização, referente a 2022, uma iniciativa do Jornal de Negócios e do Novo Banco, em parceria com a Iberinform Portugal.