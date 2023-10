Os empreendedores da Feedzai

Leia Também Feedzai: um unicórnio que caça fraudes financeiras

"A linha entre o visionário e o louco é muito ténue", costuma dizer Nuno Sebastião, CEO da Feedzai, e são os resultados que definem o lado certo da fronteira. A Feedzai foi fundada em 2008 em Coimbra e deu os primeiros passos no Departamento de Engenharia Informática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCT-UC) e esteve incubada no Instituto Pedro Nunes.Foi o primeiro spin-off do programa Carnegie Mellon University - Portugal e resultou da junção de três competências. Como recordou Nuno Sebastião numa entrevista à Visão em 2016, eram de engenharia pura, mas Nuno Sebastião tinha "as simulações e a experiência da Agência Espacial Europeia, o Pedro Bizarro tinha um doutoramento em processamento de big data em tempo real, e o Paulo Marques constrói sistemas distribuídos de alta escala, mecanismos infalíveis. Na verdade, no início, andámos a perceber o que podíamos fazer durante quase dois anos". Na nova empresa cada um dos três sócios tinha uma quota de 1.666,67 euros e um capital social de 5.000,1 euros.Nuno Sebastião é o CEO da Feedzai, foi engenheiro da Agência Espacial Europeia, trabalhou com várias startups tecnológicas e tem um MBA pela London Business School, onde, em 2017, foi nomeado Empreendedor do Ano. Hoje é uma figura de relevo no ecossistema empresarial e não apenas nas tecnológicas ou startups.Em maio deste ano foi um dos convidados do Clube de Bilderberg, que se reuniu em Lisboa, tendo o convite partido de Durão Barroso, ex-primeiro-ministro e ex-presidente da Comissão Europeia, que integra o conselho de 33 filiados que lideram o clube Bilderberg. Nuno Sebastião tem investido e é consultor de empresas como Neuraspace, Swordhealth, Coverflex, Smartex.ai , OAKHC/FT, Pruven, Armilar.Pedro Bizarro é o Chief Science Officer da Feedzai e foi professor na Universidade de Coimbra, onde teve como aluno Nuno Sebastião, e na Carnegie Mellon University. Doutorou-se em Ciências da Computação pela Universidade de Wisconsin-Madison. Trabalhou com o CERN, a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear.Paulo Marques é doutorado em Sistemas Distribuídos e esteve ligado ao programa de mestrado em Engenharia de Software entre a Carnegie Mellon University e a Universidade de Coimbra, e foi autor de 40 artigos científicos. Durante 13 anos, até maio de 2022, foi CTO (Chief Technology Officer) da Feedzai, mantendo-se na equipa de gestão. Atualmente está ligado ao projeto Tumo em Coimbra.A ligação a Coimbra continua forte e, em junho de 2021, a Feedzai e a Universidade de Coimbra criaram a First Foundation Project, que é um programa virado para a promoção da investigação científica, partilha de conhecimento e dinamização da ligação entre a academia e o mundo empresarial, que é financiado em 450 mil euros durante os próximos três anos pela Feedzai.