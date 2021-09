A inspiração da J.C. Ribeiro nasceu na Escócia

Em 1987, Luís Manuel Ribeiro deslocou-se à Escócia nas suas atividades ligadas à cortiça e detetou uma tendência na indústria de whiskies que se tornou numa oportunidade que mudou a sua vida. Os produtores de whiskies estavam a abandonar as cápsulas de rosca e a regressar aos produtos naturais como a cortiça. Regressou a Portugal e criou uma empresa, a J.C. Ribeiro que começou a fazer rolhas capsuladas com diversos materiais, o que se designa por bartops, destinadas a bebidas destiladas do segmento premium. O sucesso mede-se pelo facto de ter como clientes a Jack Daniels, Jameson, Glenfiddich, Hendricks, Famous Grouse, Four Roses, entre outros, muitos dos quais desde a fundação da empresa.





À empresa chamou-lhe J.C. Ribeiro em homenagem ao filho, José Carlos Ribeiro, mas terá sido também um apelo ao então finalista de Economia para que viesse para a empresa trabalhar, o que viria a acontecer. Em 2020 a J.C. Ribeiro aumentou o seu capital de 200 mil euros para 2,2 milhões de euros por incorporação de resultados transitados (lucros do exercício).





180 milhões de rolhas

Em 1993, a boa carteira de clientes permitiu-lhe dar um maior dimensão ao seu negócio tendo adquirido um novo terreno e construído uma fábrica à medida dos seus sonhos e assim deixou o pequeno escritório e área de produção, onde durante seis anos mostrara a sua capacidade. Esta fábrica já não é suficiente para as dimensões do negócio, e sob a batuta do filho, José Carlos Ribeiro, iniciou-se no ano passado a construção de uma nova unidade que poderá chegar aos 180 milhões de rolhas por ano.





Como afirma José Carlos Ribeiro, “na realidade, a história da J.C. Ribeiro não é feita de momentos, mas sim de um percurso notável ao longo de mais de três décadas, com especial incidência nos últimos dez anos. Nesse sentido, as obras que destacaríamos são a ‘obra’ no seu todo, isto é, o facto de termos construído uma empresa prestigiada internacionalmente, assente numa equipa de colaboradores extraordinária que ajudou, com o seu empenho e dedicação, a concretizar (e a desenvolver) o projeto idealizado há mais de 30 anos pelo seu fundador Luís Manuel Ribeiro”.





A ligação à Escócia tem-se mantido forte e, em 26 de março de 2018, Luís Manuel Ribeiro foi distinguido com o título de Keeper of the Quaich, tornando-se o primeiro da indústria portuguesa da cortiça a ter esta distinção. A Quaich é uma taça escocesa conhecida como a taça da amizade, utilizada em brindes e Keepers of the Quaich é uma sociedade fundada pelas principais destilarias da indústria do whisky escocês para reconhecer aqueles que personificam o património, a qualidade e as tradições do whisky escocês.